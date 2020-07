Editions Sidwaya : Le tout premier Directeur des finances et de la comptabilité installé

Le premier Directeur des finances et de la comptabilité des Editions Sidwaya, Donnibo Jacob Da, a pris service, le mercredi 1er juillet 2020 dans les locaux de l’entreprise à Ouagadougou.

Nommé le 12 juin 2020 par décret ministériel, le Directeur des finances et de la comptabilité (DFC) des Editions Sidwaya, Donnibo Jacob Da, est entré en fonction le mercredi 1er juillet 2020. Sa prise de service consacre la mise en œuvre du processus de transformation de l’Etablissement public de l’Etat (EPE) en un statut dérogatoire.

Administrateur des services financiers, il remplace le Directeur de l’administration des finances, Rakiswendé Hilaire Kouraogo et l’agent comptable, Issif Nabi.

La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de l’établissement, sous la présidence de la secrétaire générale du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hortense Zida. Donnibo Jacob Da a d’abord traduit sa reconnaissance au directeur général des Editions Sidwaya pour la confiance placée en lui et aux autorités du ministère en charge de la communication d’avoir entériné ce choix. « Je m’engage à travailler avec loyauté et professionnalisme en vue de l’atteinte des objectifs assignés à l’établissement.

En tant que direction d’appui, la DFC travaillera à centraliser les besoins des différents

services et les satisfaire dans le respect des dispositions », a laissé entendre le premier DFC de la « Maison commune ». Il a reconnu l’énormité des défis, mais a dit compter sur la synergie de compétences des travailleurs pour les relever. Nous comptons, a-t-il ajouté, sur tout le monde pour réussir la mutation.

Issif Nabi qui a passé sept ans à la tête de l’agence comptable, a dit avoir vécu une belle aventure aux Editions Sidwaya. Sous sa responsabilité, a-t-il précisé, de bons résultats ont été engrangés et ce, grâce au professionnalisme de ses collègues. Dans la même lancée, l’un des membres de l’équipe d’inspection des comptes de gestion, Roger Sawadogo, a félicité l’agent comptable pour les missions accomplies durant cette période.

Il a soutenu que les registres comptables ont été bien tenus, la réglementation respectée et les archives bien conservées. « Nous avons passé sans difficulté la revue de la gestion grâce à votre sens de service bien rendu », a renchéri M. Sawadogo. Le président du conseil d’administration des Editions Sidwaya, Victorien Aimar Sawadogo a félicité les anciens directeurs pour le travail abattu pendant leur service et souhaité bon vent au DFC.

Joseph HARO

Qui est Dannibo Jacob Da ?

Né en 1971 à Silome-Bagone dans la province du Noumbiel, région du Sud-Ouest, Dannibo Jacob Da est titulaire du diplôme de cycle A en finances publiques de l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF) depuis 2007. Il est également titulaire de plusieurs autres diplômes dont une maitrise en droit des affaires, un master professionnel en marchés publics et un DESS en sciences environnementales. Dannibo Jacob Da a occupé plusieurs postes de responsabilités dans l’administration publique avant sa nomination à la direction des finances et de la comptabilité des Editions Sidwaya. Il s’agit, entre autres, de chef de service financier et administratif ainsi que chef de la programmation budgétaire au ministère en charge des finances. Il a également été directeur des marchés publics et des engagements financiers à l’Université Ouaga II et de l’Ecole polytechnique de Ouagadougou. M. Da a aussi participé à la préparation et à la tenue de 16 conseils d’administration. Pendant ses moments libres, il assure des cours dans des universités.

J H