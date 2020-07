Protection durable de l’environnement: Le département se dote d’une stratégie de communication

Le ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique a validé sa stratégie d’information et de communication assortie d’un plan d’actions, le mercredi 1er juillet 2020 à Ouagadougou.

Le département en charge de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique multiplie les efforts pour freiner, entre autres, l’avancée du désert, la pollution, la dégradation des terres arables et la déforestation. Pour plus de résultats et d’efficacité dans ses initiatives protectrices de l’écosystème, les acteurs du ministère ont élaboré une stratégie de communication assortie d’un plan d’actions opérationnel pour une visibilité des activités. Le document soumis à l’appréciation des participants a fait l’objet d’un atelier de validation tenu, le mercredi 1er juillet 2020, à Ouagadougou. Selon le Secrétaire général (SG) du ministère en charge de l’environnement, Sibidou Sina, au regard des enjeux et défis environnementaux, la stratégie est d’une importance capitale dans la vie de

l’institution.

L’initiative, pour lui, vise à offrir une meilleure visibilité des actions et est censée susciter une prise de conscience des populations pour une gestion durable des ressources environnementales. « La vision du ministère est que le Burkina Faso puisse inverser la tendance de la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles et promeut leur contribution à l’économie nationale et au bien-être de la population », a précisé le SG. Il a exhorté les participants à l’atelier de validation à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’offrir un contenu irréprochable au document.

Wanlé Gérard COULIBALY