Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Ecoute le cri du morveux sans peu qui erre et pleure, l’air soucieux

Il fera le tour des portes du bourg, il ira dormir à l’ombre de la faim

Loin du monde repu qui digère, ses ulcères croiseront le fer, sans fin

Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Nous sommes pris à revers, le monde marche à l’envers sans pieux

Le bien ne vient plus de la vertu, le meilleur ami est l’ennemi qui tue

Les valeurs qui élèvent rampent sous nos pieds, la bassesse perpétue

Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Les hommes ont des droits, les femmes n’ont d’yeux que pour Dieu

La fille en guenille restera dans sa livide coquille vide, même belle

Elle regardera le garçon lire et écrire sans dire que le pire, c’est elle

Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

La veuve abusée ressortira du prétoire des justes avec un non-lieu

L’auteur de larcin subira la furie de la foule en boule, à mort et à tort

Le bandit de la République marche oblique sous le poids du coffre-fort

Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

On brûle la case de l’autre au nom des apôtres avec un signe de Croix

Au nom du ciel, une bombe résonne, le sang versé des innocents purifie

C’est l’ère de la perdition, la civilisation amputée marche sans bras à vie

Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

La liberté a fait de l’homme une bête de somme au rang de demi-dieu

Des barbus aux élans tordus et mal cousus usent de phallus et d’anus

Des femelles s’entremêlent les ailes en se léchant les doigts et les oculus

Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Le père et la mère de même sexe auront de pauvres enfants heureux

La loi des hommes se moquera de la foi qui s’étonne du pernicieux

Demain, la terre des pères sera peuplée de piteux monstres malheureux

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr