Chantiers du 11-Décembre à Banfora: le gouvernement satisfait de l’évolution des travaux

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré a, au cours d’une tournée dans la région des Cascades, visité, le vendredi 3 juillet 2020, à Banfora, les réalisations d’infrastructures entrant dans le cadre de la commémoration du 11-Décembre.

Le gouvernement est globalement satisfait de l’avancée des chantiers entrant dans le cadre des festivités du 11-Décembre à Banfora. C’est ce qu’a indiqué le Premier

ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, au cours d’une visite des

infrastructures en construction dans la cité du paysan noir, le vendredi 3 juillet 2020. Le déplacement de Banfora a permis à la délégation gouvernementale de toucher du doigt l’évolution des chantiers, notamment la construction des logements sociaux et la

réhabilitation du stade régional des Cascades. « C’est une appréciation positive au regard du délai dans lequel les travaux ont été exécutés. Avec la crise sanitaire et le confinement, les travaux étaient arrêtés », s’est réjoui le chef du gouvernement. Pour lui, des efforts ont été faits et il y a espoir que d’ici 11-Décembre 2020, les logements sociaux soient disponibles. Concernant le stade régional, le Premier ministre a aussi espéré avoir une infrastructure à la hauteur des attentes. A cet effet, il a invité les entreprises retenues pour la réfection de l’ouvrage, à prendre en compte l’ensemble des infrastructures qui composaient l’ancien stade. Car, a-t-il expliqué, il n’est pas bon de réhabiliter une partie du stade comme si l’exécutif n’avait pas une vision cohérente. « Il est important que toutes les entreprises sélectionnées puissent se mettre rapidement en place pour avoir le gazon et la tribune populaire bien faite pour que le 11-Décembre se déroule dans un stade où les spectateurs pourront suivre avec joie les matchs », a insisté le Premier ministre. A propos du vœu des forces vives de la région de disposer de 4 kilomètres de bitume supplémentaire, le chef du gouvernement dit prendre bonne note.

« Le ministre des Infrastructures était dans la zone, il y a une semaine. Il a promis de faire un effort pour prendre en compte certaines routes supplémentaires », a-t-il relevé. Puis de signifier que l’idée du gouvernement est de faire en sorte que les capitales des régions puissent refléter les ambitions de développement souhaitées par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Les chefs coutumiers ont aussi souhaité qu’un effort soit fait pour le désenclavement des sites touristiques de la région. « C’est une belle région qui connaissait un tourisme attractif. Mais aujourd’hui, avec les difficultés, l’on constate une forme de déliquescence du secteur », a-t-il regretté. Convaincu que l’ouverture des sites touristiques pourrait permettre de relancer « la machine », M Dabiré a soutenu que l’exécutif fera un effort pour accompagner la région des Cascades dans ses ambitions de développement.

Abdoulaye BALBONE