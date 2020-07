73e promotion des appelés du SND : Le Premier ministre lance le recrutement de 2 400 jeunes

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a lancé, le vendredi 3 juillet 2020, à Banfora, la campagne nationale de recrutement de la 73e promotion des appelés du Service national pour le développement (SND).

Les jeunes de la région des Cascades peuvent désormais se faire recruter, à Banfora, du 3 au 24 juillet 2020, pour le compte du Service national pour le développement (SND).

En effet, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, en visite de travail de 72 heures dans la région, a lancé, le vendredi 3 juillet dernier dans la « Cité du paysan noir », la campagne nationale de recrutement des appelés du SND.

Pour cette 73e promotion, a indiqué le chef du gouvernement, ce sont 2 400 jeunes dont l’âge est compris entre 18 à 30 ans qui seront retenus. « De façon spécifique, 1700 appelés volontaires viendront en appui à l’administration publique, 600 appelés seront formés à la menuiserie, mécanique, maçonnerie, sécurité privée, soudure, électricité-bâtiment dans les centres de formations et de production du SND à Loumbila et à Badala et 100 appelés à mettre à la disposition de la brigade nationale des sapeurs-pompiers pour servir dans le domaine de la protection civile », a détaillé le Premier ministre.

A l’occasion, il a précisé que les futurs «heureux élus » seront, pendant 12 mois, placés sous le drapeau national, symbole de l’unité nationale. « Ce passage est une opportunité d’acquérir des compétences. Je vous invite à donner le meilleur de vous-mêmes pour apprendre et servir dans le respect des valeurs de la république et des textes régissant le SND », a lancé le chef du gouvernement. Il s’agit d’une double opportunité, a relevé le gouverneur de la région des Cascades, Joséphine Kouara Apiou.

Pour elle, la possibilité de s’enrôler à travers un tirage au sort sur place est un véritable soulagement pour les jeunes de sa localité. « Si le recrutement devait se faire à Ouagadougou, beaucoup de jeunes dans les régions et provinces n’allaient pas pouvoir le faire pour diverses raisons. Voilà pourquoi, nous saluons l’initiative de délocaliser le recrutement », s’est-elle réjouie. Salimata Gadiaga, la première à être retenue pour la promotion 2020-2021 n’a pas caché sa joie, saluant l’idée de recruter dans les provinces.

L’enrôlement concerne toutes les couches sociales en fin de cycle universitaire ou titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire général ou technique. Il se déroule sur toute l’étendue du territoire national.

Créé en 1984, le SND est un service national obligatoire à caractère civique et ayant essentiellement pour but le développement socio-économique du Burkina Faso.

Abdoulaye BALBONE