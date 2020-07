Apurement du passif foncier et des lotissements : La direction générale de l’urbanisme fait le point

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, à travers la direction générale de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, a organisé une conférence de presse sur les lotissements, la restructuration et l’apurement du passif foncier, le mardi 7 juillet 2020, à Ouagadougou.

Les médias nationaux disposent désormais d’une mine d’informations relatives aux lotissements, la restructuration et l’apurement du passif du foncier urbain. A la conférence de presse à laquelle, ils ont été conviés, le mardi 7 juillet 2020, à Ouagadougou, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat par le biais de la direction générale de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, a, donné des précisions sur l’état des lieux et l’évolution de ces opérations d’urbanisme.

A propos des lotissements, le directeur général de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie, Marc Ouédraogo, a d’emblée, relevé que le ministère en charge de l’urbanisme se conforme à la vision du Chef de l’Etat. Il s’agit, selon lui, d’encadrer l’urbanisation et de répondre aux besoins en matière d’habitat et de logement décent (maîtriser la croissance spontanée des centres urbains, achever les lotissements en cours dans les communes et résoudre les contentieux).

Ensuite, Marc Ouédraogo a rappelé que le lotissement est l’une des cinq démarches d’urbanisme consistant en la division d’un terrain nu à plus de deux lots viabilisés destinés à l’habitation et/ou aux activités connexes. Régi par le Code de l’urbanisme et de la construction, le lotissement, a-t-il indiqué, prévu par la loi n°2006-17/ AN du 18 mai 2006 implique plusieurs acteurs et passe par les phases techniques et de gestion des parcelles et autres réserves.

Ces acteurs sont, a-t-il énuméré, l’Etat, ses démembrements ministériels, les communes, les ministères de l’Urbanisme et celui de l’Administration territoriale, les collectivités territoriales, les services des domaines et de la publicité foncière, les bénéficiaires et les possesseurs.

50 hectares pour chaque commune

Aujourd’hui, foi de M. Ouédraogo, le processus de lotissement est engagé, malgré l’insécurité, la limitation des ressources financières et les contestations populaires, pour 88 localités qui, en 2016, n’étaient pas loties. « 42 localités sont complètement achevées et les dossiers techniques remis aux communes concernées pour gestion, 10 en cours et 36 en souffrance dont 19 du fait de l’insécurité et 17 du fait du refus ou de la contestation de la population », a-t-il précisé.

Dans la même logique, il a expliqué que chaque commune bénéficie d’un aménagement sur 50 hectares pour un montant total de 1 201 976 944 F CFA. Toujours dans le registre des lotissements, le directeur général en charge de l’urbanisme a évoqué les opérations relais-cités démarrées en 1998 et qui promeuvent, à ses dires, l’auto-construction, par tirage au sort public.

C’est le cas des relais-cités de Dapélogo (Plateau central) et de Saponé (Centre) faisant partie des huit relais-cités réalisés de 1999 à nos jours. Pour Dapélogo, à entendre Marc Ouédraogo, les formalités des droits et taxes de délivrance de titres de jouissance sont remplies, la viabilisation de l’équipement est effective et une souscription a été faite en fin 2019 pour la dévolution des réserves et parcelles.

« A terme, c’est environ cinq milliards F CFA qui seront investis sur le relais-cité de Dapélogo », a-t-il affirmé. Concernant Saponé qui a fait l’objet d’une des préoccupations de la presse, il est ressorti que les souscripteurs, depuis le tirage au sort de 2013, n’arrivent pas à accéder à leurs parcelles pour exploitation. Qu’à cela ne tienne, M. Ouédraogo les a rassurés que des concertations, avec des autorités communales, coutumières et des personnes-ressources, annoncent une issue favorable.

14 villes à « restructurer »

Selon le directeur général en charge de l’urbanisme, actuellement, 14 villes, dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (ayant déjà connu la restructuration) sont concernées par cette opération qui concerne un terrain déjà habité. Dans le lot des localités à restructurer, a-t-il noté, figurent Banfora, Pouytenga et Saaba dont le dossier est beaucoup plus avancé. Pour l’apurement du passif du foncier urbain, Marc Ouédraogo est revenu sur la commission interministérielle adhoc chargée de la question qui a investigué sur les problèmes fonciers de 1995 à 2015 et ayant abouti à la levée partielle des mesures de suspension de lotissements, à l’exception de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

« Plus précisément, à ce jour, 104 dossiers ont été reçus pour 102 communes », a-t-il clarifié.

A Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, aux dires du président de la cellule de coordination chargée de l’apurement du passif du foncier urbain, Salifou Kaboré, les résultats des travaux effectués dans le cadre des commissions adhoc d’arrondissements sont en validation. Ces travaux ont permis de proposer le remboursement des contributions au recensement et au lotissement à des personnes déjà attributaires de parcelles dans la même localité, le retrait et la restauration des espaces verts, a-t-il laissé entendre. Sur la liste des propositions, a-t-il confié, il y a également la poursuite judiciaire de certains responsables pour des malversations dans les lotissements, le lotissement de nouvelles zones, le retrait et/ou la validation des parcelles des promoteurs immobiliers, etc.

Face aux préoccupations des journalistes, les conférenciers ont laissé entendre que des « documents de base » ont manqué à l’appel, entravant du même coup, le processus d’apurement du passif du foncier urbain. M. Kaboré a, par ailleurs, assuré qu’en ce qui concerne la restructuration, des espaces additionnels vont être dégagés pour « recaser » les déplacés et des efforts seront faits pour accompagner les ménages les plus démunis.

Boukary BONKOUNGOU

Aida OUEDRAOGO

(Stagiaire)