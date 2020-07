COVID-19 au Burkina Faso:16  nouveaux cas confirmés dont 06 cas importés et 10 à transmissions communautaires

A la date du 07 juillet 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit :

487 échantillons analysés, répartis en :

− 272 tests de voyageurs ;

− 169 tests de dépistage volontaire ;

− 01 test de personnes vulnérables ;

− 15 tests de cas contacts ;

− 05 tests de cas suspects ;

− 25 tests de contrôles ;

Nombre de nouveaux cas confirmés : 16 dont 06 cas importés et 10 à transmissions communautaires (07 à Kombissiri, 02 à Ouagadougou et 01 à Sindou) ;

Nombre de guérisons : 02, portant à 864 le total des guérisons ;

Nombre de décès : 00, total des décès 53 ;

Nombre de cas actifs : 103.

Nombre de cas confirmés depuis le 09 mars 2020 : 1020 dont 365 femmes et 655 hommes.

