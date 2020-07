Conseil municipal de Tenkodogo : Un budget de plus de 877 millions F CFA adopté

Le conseil municipal de Tenkodogo a tenu sa première session ordinaire de l’année, les 8 et 9 juillet 2020 dans ladite ville.

164 sur 202 conseillers municipaux ont répondu présents à cette première session ordinaire de l’année de la commune de Tenkodogo, tenue les 8 et 9 juillet dans la cité de Zoungrantenga. Les conseillers municipaux ont examiné les différents comptes de gestion 2019 à travers une présentation faite par le maire, El hadj Harouna Ouélogo, de même que le procès-verbal de la première session. Ce qui a permis aux élus locaux d’adopter à l’unanimité, le budget supplémentaire gestion 2020 de la commune. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 877 053 007 FCFA.

La session a également servi de cadre à des délibérations par les conseillers. Il s’agit entre autres, d’une autorisation d’implantation d’une usine d’égrainage de coton, la mise en location du local café-restaurant, de la Place de la Nation «Yennenga» de Tenkodogo et le lotissement d’une portion non lotie de la ville de Tenkodogo. Le bourgmestre de Tenkodogo, El hadj Harouna Ouélogo, a déclaré que la première session ordinaire de l’année 2020 du conseil municipal se tient dans un contexte singulièrement difficile et marqué par la maladie à coronavirus et à l’insécurité.

Il a laissé entendre que les secteurs du commerce, du transport, de la culture et du tourisme ont connu une baisse de recettes. A l’ouverture des travaux de la session, El hadj Harouna Ouélogo a remercié les différents Services techniques déconcentrés (STD) qui accompagnent la mairie dans l’exécution de ses missions.

Il a invité les populations à toujours respecter les mesures-barrières de lutte contre la COVID-19.

