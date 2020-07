Safiatou Lopez retourne en prison pour 24 mois

Le verdict de l’affaire Safiatou Lopez Zongo contre l’adjudant-chef major Abdoulaye Sawadogo, commandant de la brigade de recherches de Ouagadougou est tombé dans la matinée du lundi 13 juillet 2020. Mme Lopez a écopé 12 mois fermes, un mandat d’arrêt et une amende de 500.000 F CFA.

Comme le malheur n’arrive jamais seul, il y a eu aussi la révocation de son sursis de 2018. Là aussi, elle écope à nouveau de 12 mois fermes et un million F CFA de dommage, un million F CFA de frais d’avocat. En somme, elle écope de 24 mois fermes.

Selon le verdict, elle est tenue de publier à ses frais l’extrait de l’intégralité de la décision sur sa page Facebook et dans le bimensuel courrier confidentiel.

Safiatou Lopez avait accusé le major Sawadogo, entre autres, d’arrestations arbitraires sans mandat et d’avoir fait trop de mal à beaucoup de personnes au cours de sa carrière.

La rédaction