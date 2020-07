CEP session 2020 dans les Hauts-Bassins :53 441 candidats aux portes du post-primaire

Le Haut-commissaire de la province du Houet, Lamine Soulama, représentant le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, a donné le top de départ des épreuves du Certificat d’études primaires (CEP), le mardi 14 juillet 2020 à Bobo-Dioulasso. C’était à l’école Sarfalao « A », située dans l’arrondissement 5 de la ville. Dans les Hauts-Bassins, 53 441 candidats prennent part aux épreuves du CEP cette année.

Après une visite dans des salles de composition de l’école Sarfalao « A », située dans l’arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso, le Haut-commissaire de la province du Houet, Lamine Soulama, représentant le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, a procédé à l’ouverture de la première enveloppe contenant l’épreuve de rédaction du Certificat d’études primaires (CEP). « Quel métier aimerais-tu exercer quand tu seras grand? Donne les raisons de ton choix », tel est le sujet proposé aux 53 441 candidats des Hauts-Bassins dans la matinée du mardi 14 juillet 2020.

En effet, le nombre de candidats au CEP session 2020 dans la région des Hauts-Bassins est en hausse (8,81%) par rapport à l’année dernière (48 731 candidats en 2019). Sur les 53 441 candidats dans les Hauts-Bassins, 28 412 sont des filles et 25 029 des garçons à la recherche du sésame qui les ouvrira les portes du post-primaire. Pour Lamine Soulama, la tenue de l’examen du CEP est un « ouf » de soulagement et une satisfaction des autorités. Car, a-t-il soutenu, l’année scolaire a été difficile compte tenu de la situation de la Covid-19. « Aujourd’hui, nous sommes contents de voir nos enfants composés », s’est réjoui le représentant du gouverneur.

C’est pourquoi, M. Soulama a encouragé les candidats à plus d’ardeur dans le travail pour que, la région enregistre plus d’admis. « N’ayez pas peur. Concentrez-vous. Lisez attentivement les sujets afin de bien répondre aux questions. Ce que vous allez faire, c’est ce que vous avez l’habitude de faire », a-t-il conseillé aux candidats de l’école Sarfalao « A ». Le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, Yacouba Sanogo, pour sa part, a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la présente session y compris les mesures barrières, notamment le port de cache nez. Dans l’ensemble, tout se passe bien, a-t-il poursuivi. Avant de faire savoir que « si tout se passe bien, les premiers résultats seront connu entre le 25 et 26 juillet prochain».

Boudayinga J-M THIENON

boudayinga1940@gmail.com