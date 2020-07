Sortie du livre « Tiébélé » : La seconde casquette du chanteur Abraham Abassagué

L’artiste-musicien, Abraham Abassagué, a dédicacé, le jeudi 9 juillet 2020 à Ouagadougou, son premier roman intitulé « Tiébélé ».

Après la musique, Abraham Abassagué fait son entrée dans le monde de la littérature à travers la publication de son tout premier roman, baptisé « Tiébélé ». Composée de 210 pages et de 16 chapitres, l’œuvre a été présentée, le jeudi 9 juillet 2020 à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie. L’ouvrage a été présenté par le président de la Société des auteurs, des gens de l’écrit et des savoirs (SAGES), Boubacar Dao. Selon le poète, « Tiébelé » est une peinture de la culture Kasséna-Nankana. Pour lui, c’est un exploit d’écrire dans une société qui ne lit plus.

L’organisation sociopolitique, les us et coutumes, les métiers de la guerre en pays Kasséna-Nankana sont, à l’écouter, les sujets qui se découvrent au fil de la lecture du livre. Abraham Abassagué livre dans son récit, a-t-il poursuivi, un genre romanesque de « petits secrets » du vécu quotidien de la société Kasséna-Nankana. Ce roman d’une écriture de « belle facture », a décrit M. Dao, est remarquable par la maîtrise des différents registres de la langue. « Des mots sonores qui, à chaque fois, employés ne sauraient laisser le lecteur indifférent », a-t-il souligné. Pour le critique littéraire, Parfait Ilboudo, « Tiébélé » met en lumière les valeurs et les pratiques culturelles du pays des Hommes intègres.

La narration des faits dans le livre démontre, à son avis, que la vie sociale des hommes a toujours été marquée de conflits. Il a indiqué par ailleurs, que tout écrivain est un élément incontournable dans toute société. Il va donc de soi, a-t-il souligné, qu’il transpose dans ses œuvres les faits de son époque. Le représentant du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Dramane Konaté, a déclaré que « Tiébélé » est une « marque déposée » du Burkina Faso. Ce roman, a-t-il confié, est une œuvre qui inspirera les générations futures.

Un écrivain en miniature

Il a salué, de ce fait, cette « entrée triomphale » dans la bibliographie nationale. Il a félicité en outre l’auteur pour la valorisation de l’art kasséna à travers l’écriture d’un livre. Le directeur général du Fonds pour le développement culturel et touristique (FDCT), Alphonse Tougma, a souligné, pour sa part, que le livre dévoile un pan de la « riche » culture burkinabè. « Abraham Abassagué a écrit pour dire quelles sont nos valeurs et comment nos parents régentaient la vie en société », a-t-il témoigné. L’industrie culturelle du livre, a-t-il fait remarquer, peine à se trouver une place dans l’environnement artistique du Burkina Faso. Toutefois, « Tiébélé » contribuera, a-t-il dit, à la socialisation de la jeunesse.

Pour le directeur du FDCT, l’œuvre permettra de connaître le village de Tiébélé et les arcanes de la culture Kasséna. Ce militantisme de l’écrivain, a-t-il affirmé, pourrait favoriser l’inscription de l’art Kasséna-Nankana sur la liste du patrimoine culturel mondial. Un combat, a soutenu M. Tougma, que mène le ministère en charge de la culture depuis plusieurs années. Tout en rassurant les acteurs du monde littéraire, il a réitéré son engagement à accompagner l’industrie culturelle et créative. Car, l’objectif de son département, a-t-il expliqué, consiste à positionner le Burkina Faso dans le concert des grandes nations de culture par des actions de soutien et de financement.

Quant à l’écrivain, Abraham Abassagué, il a fait savoir que son objectif est de permettre au lecteur de découvrir Tiébélé, un village de l’ethnie Kasséna. En ce qui concerne sa nouvelle casquette d’écrivain, M. Abassagué a dévoilé que l’idée d’écriture est un rêve de jeune lycéen. Cependant, a-t-il reconnu, la passion de la musique a primé sur ce second « amour ». Mais, il a laissé entendre qu’un « bon compositeur est un écrivain en miniature ». Le livre « Tiébélé » coûte 5000 F CFA et est disponible dans les différentes librairies de la place.

Achille ZIGANI

(Collaborateur)