Le président du Faso échange avec le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’ouest et centrale

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a échangé le 14 juillet 2020 en fin de matinée, par visioconférence, avec le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Les échanges ont porté sur les priorités de développement du Burkina Faso et les attentes de coopération dans le contexte de crises sécuritaire et sanitaire.

Le président du Faso a félicité le nouveau Vice-président pour sa nomination et salué « les bonnes relations entre le Burkina Faso et la Banque mondiale » que le gouvernement entend consolider.

Le président Kaboré a apprécié les efforts consentis par la Banque mondiale au profit, aussi bien du Burkina Faso, que de l’espace G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le financement des projets de développement. Il a relevé la nécessité d’une simplification des procédures de décaissement, pour faciliter la mise œuvre des projets et programmes, comme le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS) et le Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL), élaborés pour impulser le développement dans les zones de fragilité et soutenir la résilience des populations.

Le chef de l’Etat a en outre plaidé pour un appui de la Banque mondiale dans le cadre du renforcement et du développement du capital humain au Burkina Faso. « Nous sommes en train d’élaborer un programme que nous allons vous soumettre en vue de l’adoption d’une véritable politique en la matière au détriment des actions ponctuelles », a déclaré Roch Marc Christian Kaboré.

Dans le cadre de l’appui budgétaire relatif à la riposte contre la COVID-19, la Banque mondiale a déjà fait une prévision de 100 millions de Dollars US pour le Burkina Faso et le président du Faso a souhaité que cet appui puisse être porté à 150 millions de Dollars.

Roch Marc Christian Kaboré et le vice-président de la Banque mondiale ont aussi évoqué les réformes engagées par le Burkina Faso dans le domaine de la bonne gouvernance, de l’efficacité de la dépense publique, de la digitalisation des procédures de payement dans la mobilisation des ressources publiques…

Direction de la communication de la Présidence du Faso