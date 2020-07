Coopération Burkina-Belgique: l’aurevoir de l’ambassadeur De La Marche au Premier ministre

Le Premier ministre, Christophe Marie-Joseph Dabiré, a reçu en audience l’ambassadeur de Belgique au Burkina Faso, Lieven De La Marche, le lundi 20 juillet 2020 à Ouagadougou. En fin de mission au pays des Hommes intègres, le diplomate belge est allé faire ses adieux au chef du gouvernement.

L’ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso, Lieven De La Marche, est en fin de mission. Il est allé dire aurevoir au Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré. C’était dans l’après-midi du lundi 20 juillet 2020 à Ouagadougou, au cours d’une audience. Le diplomate belge a fait savoir, à sa sortie d’audience, qu’il est satisfait d’avoir passé quatre ans au Burkina, au regard des acquis engrangés. Un séjour, a-t-il dit, qui lui a, en effet, permis de raffermir la coopération bilatérale entre les deux pays. « Nous avons fait le point de la coopération entre les deux pays. Et nous entretenons d’excellentes relations », a indiqué M. De La Marche.

Des domaines de coopération, il a cité, entre autres, des partenariats pour le développement économique, sécuritaire, militaire, le développement du système éducatif etc. Il a réitéré l’engagement de son pays à continuer dans cette dynamique pour le bien des deux communautés. « Je pars avec le sentiment d’avoir contribué au développement du Burkina Faso et le raffermissement des relations entre les deux Etats », a conclu le diplomate.

Soumaïla BONKOUNGOU