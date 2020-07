Election à la FBF: Lazare Banssé et Amado Traoré ont déposé leur dossier de candidature

Les prétendants au poste de président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé et Amado Traoré, ont déposé respectivement, les 21 et 22 juillet 2020 à Ouagadougou, leurs dossiers de candidature. Ils sont tous confiants quant à la validation de leur candidature.

Mardi 21 juillet 2020, sous le coup de 16h (UTC) une foule immense, munie de vouvouzéla, de sifflets, de drapeaux aux couleurs de plusieurs clubs du Burkina Faso a accompagné, le candidat Lazare Banssé pour le dépôt de sa candidature au siège de la FBF à Ouaga 2000. C’est aux côtés de son avocat et de son directeur de campagne que l’ex-PCA de l’EFO a transmis son dossier au président de la commission électorale Zambendé Théodore Sawadogo, ancien président de la FBF.

La vérification des pièces qui composent le dossier a pris près de 3 heures de temps avant que le candidat ne sorte pour faire une déclaration aux journalistes. « Nous avons déposé notre dossier et il appartient à la commission de l’examiner et de donner son verdict. Nous avons réuni tout ce qu’il fallait réunir. Je peux vous dire que nous avons les dix parrainages de ligues puisque c’est la question qui est au bout de toutes les lèvres », a déclaré Lazare Banssé. Il a précisé avoir également obtenu les parrainages des clubs de D1, D2 et de D3. « Nous estimons que notre dossier est bon et complet », a-t-il ajouté. A l’endroit de la commission électorale, il a dit avoir trouvé une structure très professionnelle, appliquée qui a pris le temps d’examiner tous les documents qu’il a présentés.

Pour Banssé, le Burkina Faso a besoin d’un président de fédération légitime et il n’y a que les urnes qui puissent le réaliser. Le prétendant Amado Traoré a, lui, attendu le dernier jour, 22 juillet date de clôture, pour déposer son dossier. C’est aux environs de 13h (UTC) qu’une foule immense également, brandissant des drapeaux aux couleurs de plusieurs clubs de football du Burkina Faso, de sifflets, de vouvouzélas, a accompagné sous des klaxons de voitures, le candidat Traoré. Il était aussi accompagné de son conseil et de son directeur de campagne à l’intérieur du bureau de la commission électorale.

Après plus d’une heure trente minutes de vérification des pièces, Amado Traoré a lancé à la presse : « Je suis totalement en règle. Tout a été vérifié, point par point, pièce par pièce et nous avons toutes les autorisations. Nous avons fourni la totalité de tout ce qui a été demandé. On peut être confiant pour être candidat officiel ». Pour lui, le plus dur à venir après ce dépôt de dossier est l’attente des résultats après vérification de la commission électorale. « Après nous allons aller vers les électeurs. Nous sommes confiants », a-t-il ajouté. Quid des autres prétendants à la présidence de la FBF ?

Mory Sanou, aperçu à la FBF

Nous avons également aperçu Mory Sanou, l’un des six candidats au poste de président de la FBF au siège de la faîtière du football burkinabè. Il dit être venu déposer sa candidature. Il n’a pas voulu répondre aux journalistes à la question de savoir s’il a réuni toutes les pièces demandées pour le dépôt du dossier de sa candidature. « Je ne vous dirai pas et j’ai mes raisons », a-t-il rétorqué aux hommes de médias avant d’ajouter : « la commission a reçu les dossiers selon les règles de l’art et on attend la suite.

La commission va se prononcer sur les dossiers ». Il dit être confiant et maintient toujours son objectif d’apporter sa contribution au développement du football burkinabè. Le plus jeune des prétendants, Abdoul Karim Baguian, dit Lota, a pu aussi déposer ce 22 juillet, son dossier. Il nous fait copie de son récépissé de dépôt. Bertrand Kaboré avait annoncé mardi dernier sur les réseaux sociaux qu’il déposerait sa candidature le 22 juillet. Jusqu’à ce que nous bouclions cet article, nous ne savons pas s’il a pu le faire. Il en est de même de Laurent Blaise Kaboré. La commission électorale examinera tous les dossiers et affichera la liste des candidats en règle, d’ici au 27 juillet prochain. C’est le 22 août prochain que le nouveau président de la FBF sera élu à Bobo-Dioulasso.

Adama SALAMBERE