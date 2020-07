Prise de température à l’aéroport : La Chine offre un robot à l’Agence de l’aviation civile

L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Jian, a remis à l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), un robot de température d’une valeur de 4 millions F CFA et du matériel de protection contre la COVID-19, le mercredi 22 juillet 2020 à Ouagadougou.

Le gouvernement envisage ouvrir les frontières (aériennes et terrestres), fermées depuis l’avènement de la COVID-19, sans courir le risque d’avoir de nouveaux cas contaminés. Dans cette dynamique, l’ambassade de Chine a offert à l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) un robot de température, le mercredi 22 juillet 2020 dans

l’enceinte de l’aéroport international de Ouagadougou.

D’une valeur d’environ 4 millions FCFA, le robot permet d’opérer ou de prendre dans un endroit public et en temps réel, la température des passagers. Selon le technicien, Zhang, elle s’affiche sur l’écran. « Cet appareil peut contrôler en même temps plusieurs personnes à une distance de 1,5 à 5 m », a-t-il expliqué. Pour l’ambassadeur de Chine, Li Jian, c’est un don de l’entreprise privée Guangzhoun Junya international Business information de Chine. « Il vient améliorer la capacité de travail des agents en vue de mieux contrer le virus de la COVID-19. Avec ce robot à l’aéroport, le travail des agents de santé sera très efficace dans la prévention », a-t-il indiqué.

Le représentant du DG de l’ANAC, Hyacinthe Compaoré, a remercié le donateur pour ce geste tant attendu. « C’est un appui d’une valeur inestimable que nous recevons. Elle va nous permettre de gérer les fuites et pouvoir prendre des décisions rapides afin d’agir rapidement face à une situation », a-t-il soutenu. Il a, par ailleurs, invité les bénéficiaires à une bonne utilisation. A cet effet, l’ambassadeur a souhaité que d’autres entreprises emboîtent le pas. En plus du robot, 2000 masques et 1000 paires de gangs ont été remis à l’ANAC.

Fleur BIRBA

