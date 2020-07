Election présidentielle 2020 : une coalition pour la victoire de Zéphirin Diabré

La Génération Zeph 2020, une coalition de partis politiques et de mouvements associatifs, a animé une conférence de presse, le jeudi 23 juillet 2020 à Ouagadougou, pour déclarer son soutien à la candidature de Zéphirin Diabré à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain.

Le candidat de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré, peut compter sur le soutien de 7 partis politiques et d’une centaine de mouvements associatifs pour l’élection présidentielle du 22 novembre 2020. Dénommée « Génération Zeph 2020 », cette coalition a animé une conférence de presse, le jeudi 23 juillet 2020 à Ouagadougou, pour présenter la structure et réaffirmer son soutien à leur champion. « La Génération Zeph 2020 se donne pour mission et ambition de soutenir la candidature de Zéphirin Diabré pour une brillante victoire à l’élection présidentielle prochaine », a indiqué son coordonnateur, Abdoul Goudousse Ouédraogo.

Il a expliqué que la Génération Zeph 2020 est essentiellement composée d’associations de jeunes, de femmes et soutenue par un collège de chefs de partis politiques. Au nombre de ces partis et formations politiques, M. Ouédraogo a cité la Convergence de l’espoir de Jean-Hubert Bazié, le Parti national des démocrates sociaux (PNDS) de Youmali Lompo, l’Union des forces démocratiques du Burkina (UFDB) de Mahamadi Kola, le Parti des militants pour le peuple (PMP) et le Rassemblement des forces indépendantes (RFI) de Aguiratou Sawadogo. Pourquoi soutenir Zéphirin Diabré ? Pour les responsables de Génération Zeph 2020, le candidat du parti du « vrai changement » est l’homme de la situation, capable de relever les défis multiples auxquels fait face le Burkina Faso. En effet, pour Abdoul Goudousse et ses camarades, le président du parti du « lion » est celui qui est à même d’impulser une véritable réconciliation nationale, de lutter contre le terrorisme, de relancer l’économie, et de réaliser la tolérance zéro face à la corruption pour le rayonnement international du pays.

« Tester l’option Zeph »

« Il n’a pas d’ennemi, il a un passé très propre, crédible. Avec lui, les opportunités vont germer de partout et nous allons créer le miracle burkinabè », a soutenu M. Ouédraogo. Fort de ces qualités, la Génération Zeph 2020 a invité la frange jeune du Burkina à accorder sa voix à M. Diabré, « celui qui a montré toute sa fidélité sans faille » au peuple et donc à « tester l’option Zeph » en le hissant au pouvoir au soir du 22 novembre prochain.

Pour Jean-Hubert Bazié, président de la Convergence de l’espoir, Génération Zeph 2020, porteuse d’espoir, est capable d’opérer le changement dont le peuple burkinabè a besoin pour sortir des « carcans » de l’actuelle gouvernance. « Ce sont des jeunes dynamiques sur lesquels l’on peut compter pour assurer une victoire à Zéphirin Diabré », a-t-il affirmé. Par ailleurs, ont indiqué les animateurs du point de presse, d’autres coalitions et non des moindres, soutiennent également le candidat de l’UPC pour les échéances électorales à venir. Il s’agit, selon eux, de la Coalition des forces démocratiques, de la Cellule d’initiative active (CINAC), du Club des lioncelles et bien d’autres acteurs de la société civile, ont-ils martelé.

Soumaïla BONKOUNGOU