Baccalauréat 2020 : Tout est fin prêt, selon les organisateurs

La présidence de l’Université Joseph Ki-Zerbo a organisé une conférence de presse pour faire le point de l’organisation du baccalauréat, session 2020, le lundi 27 juillet 2020, à Ouagadougou.

A une semaine du déroulement des épreuves du baccalauréat 2020, la présidence de l’Université Joseph-Ki-Zerbo a fait le point des préparatifs. Elle a organisé une conférence de presse, le lundi 27 juillet 2020, à Ouagadougou en présence du président de l’Université, Pr Rabiou Cissé, pour situer l’opinion sur le niveau de l’organisation de cet examen. Selon lui, à la différence des autres sessions, celles de cette année va se dérouler pendant l’hivernage et dans un contexte de la pandémie de la COVID-19.

Pour lui, grâce au soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, une visioconférence a été organisée avec les autres présidents d’université afin que chacun approche les gouverneurs de région pour la bonne organisation de l’examen. Concernant les candidats, a-t-il indiqué, des dispositions seront prises pour faciliter leur accès aux différentes salles, mais également leur logement ainsi que leur restauration. Les questions sécuritaires, des salles de classe et de l’éclairage ont aussi été, selon le Pr Cissé, abordées avec les gouverneurs. Aux dires du directeur de l’Office du baccalauréat, Dr Somdouda Sawadogo, en termes de statistiques, 125 805 candidats vont composer le Baccalauréat 2020, soit une augmentation de 15 297 candidats par rapport à l’année 2019.

« La répartition en genre est de 72 519 garçons représentant 57, 64% et 53 286 filles, soit 42, 36%. Les candidats libres sont au nombre de 21 095 et les âges compris entre 15 et 63 ans », a-t-il indiqué. A entendre, le Dr Somdouda Sawadogo, les acteurs directs pour la mise en œuvre de la session du baccalauréat 2020 est d’un effectif total de 43 020. Il s’agit des présidents du jury, des secrétaires, des encadreurs pédagogiques, des surveillants, des correcteurs, des chefs et adjoints de centres, les organisateurs, les directeurs régionaux, les superviseurs. M. Sawadogo a ajouté que 257 centres répartis dans 77 villes pour un total de 471 jurys sont prévus pour les différentes compositions. Il a, par ailleurs, souligné qu’au niveau de la préparation, toutes les activités qui concourent à l’organisation de l’examen du baccalauréat sont réalisées.

Selon le vice-président en charge de l’Enseignement et de l’innovation pédagogique, Pr Ali Savadogo, concernant l’organisation du baccalauréat 2020, des informations et des formations sur le logiciel qui gère le Bac ont été données aux acteurs directs. « Lors de ces missions, nous avons donné des formations pratiques sur l’organisation et nous avons fait des rappels sur le manuel de procédures qui gère l’organisation», a-t-il laissé entendre.

A la question de savoir si l’examen va bien se dérouler dans les régions du Nord, du Centre-Nord où règne l’insécurité, le Directeur de l’office du baccalauréat, Dr Somdouda Sawadogo a répondu qu’à ce jour, les directeurs régionaux qui sont leurs partenaires sont à pied d’œuvre. Il a assuré qu’aucun problème n’a encore été signalé pour ce qui est du déroulement de l’examen. Il a ajouté que des dispositions sont aussi prises en vue de renforcer la sécurité. La session du baccalauréat 2020, premier diplôme universitaire, est prévue se dérouler du 3 au 21 août prochain.

Cynthia Elodie KAFANDO

(Stagiaire)