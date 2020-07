Crise au conseil municipal de Bobo : « L’incident est clos », selon le maire Bourahima Sanou

Après une session avortée le 16 juillet 2020 pour quorum non atteint, le conseil municipal de Bobo-Dioulasso s’est réuni de nouveau le 27 juillet 2020. Au total 157 sur 201 conseillers que compte la commune ont pris part à cette première session ordinaire de l’année 2020 qui a examiné une trentaine de points inscrits à son ordre du jour.

Les conseillers municipaux de Bobo-Dioulasso semblent avoir tu leurs divergences pour participer à leur première session ordinaire de 2020. Sur les 201 conseillers que compte la commune de Bobo ,157 étaient présents et 44 se sont absentés pour des raisons diverses. Les conseillers avaient boudé la session convoquée le 16 juillet pour protester entre autres, contre la gestion des engins lourds de la commune. Pour le maire Bourahima Sanou, cet incident est clos. « Je considère comme clos et oublié ce passage que je qualifierai d’incident de parcours .

J’imagine que cet épisode, qui sera à jamais marqué dans l’histoire des annales de notre ville, a permis à chacun de nous, de prendre la mesure de toutes les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis des attentes pressantes de nos populations », a laissé entendre M. Sanou. Il a saisi l’occasion pour remercier tous ceux qui se sont investis, d’une manière ou d’une autre, pour une sortie de crise et a présenté les excuses du conseil municipal aux partenaires et à la population.

Cette première session ordinaire de l’année 2020 du conseil municipal de Bobo aura à examiner du 27 au 30 juillet 2020 plusieurs dossiers. Il s’agit notamment d’une délibération portant institution d’une contribution des attributaires de parcelles pour la viabilisation des terrains à lotir dans les arrondissements 2, 3, 4, 5 et 7. Les montants proposés pour l’instant sont de 3 000 FCFA le m2 pour les parcelles à usage d’habitation et de 15 000 FCFA pour celles à usage commercial. Les conseillers vont adopter sur ce chapitre les budgets annexes de lotissements dans les mêmes arrondissements.

Ils vont également examiner des projets de délibération portant création de commissions ad hoc d’évaluation et de constat de mise en valeur des parcelles des secteurs 21, 22 et 29 des lotissements antérieurs à 2006 dans l’arrondissement 7 et dans les secteurs 10, 11, 23 et 30 antérieurs à 2010, dans l’arrondissement 2. Le maire a rappelé que s‘agissant de ces lotissements, qu’il « est et sera le premier défenseur des intérêts de tous, mais dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans notre pays. Les questions de lotissements étant très sensibles, il me semble que nous devons nous prémunir de toutes les précautions quand il s’agit de les aborder »,

a-t-il averti.

Outre les questions de lotissement les conseillers vont examiner des budgets annexes de construction de marchés et bien d’autres sujets. Le maire a, pour cela, invité les conseillers à avoir à l’esprit, les responsabilités qui sont les leurs et surtout ce que les populations attendent d’eux « Notre mandat tire à sa fin et nous devons l’assumer avec responsabilité et graver notre passage en lettres d’or dans l’histoire de notre commune. Faisons en sorte à ne pas décevoir ceux qui nous ont fait confiance », a souligné le président du conseil municipal de Bobo-Dioulasso.

Adaman DRABO