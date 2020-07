Vie de partis politique : le RPB se dévoile au Sud-Ouest

Le Rassemblement pour le Burkina (RPB) a organisé une conférence de presse, le samedi 25 juillet 2020, à Gaoua. Dirigé par le secrétaire général du RPB, Sié Palé, ce point de presse a eu pour but de présenter cette formation politique dans la région du Sud-Ouest.

Le secrétaire général du Rassemblement pour le Burkina (RPB), Sié Palé, s’est

adressé aux journalistes lors d’une conférence de presse, le samedi 25 juillet 2020, à Gaoua. Cette rencontre se veut un cadre de présentation du parti dans la région du Sud-Ouest. Après une minute de silence observée à la mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille contre l’insécurité et les victimes burkinabè de la COVID-19, M. Palé a fait une présentation sommaire du parti. De son avis, le RPB est né et reconnu depuis le 16 janvier 2020 par arrêté N°2020-0001/MATDC/SG/DGLPAP/DLFSPP du ministère en charge de l’administration territoriale. L’emblème du parti est constitué d’une carte du Burkina Faso symbolisant l’unité nationale, la patrie et le patrimoine commun. En plus de cela, un baobab au centre de la carte du Burkina Faso, lui, symbolise la résilience, l’arbre à palabre sous lequel les Burkinabè discuteront et règleront leurs contradictions selon leurs valeurs culturelles. Le fond jaune de l’emblème est le symbole de la richesse du pays et sa bordure rouge circulaire représente le sacrifice à consentir pour sauvegarder les intérêts suprêmes de la Nation.

En prélude aux échéances législatives et présidentielle du 22 novembre 2020, le conférencier a laissé entendre que le paysage politique national était très agité. Les partis et formations politiques s’activent à prendre part et participer à ce double scrutin. Pour l’occasion, il a soutenu que son parti entend se battre aux côtés de la majorité

présidentielle afin d’assurer une victoire à son candidat, Roch Marc Christian Kaboré. Quant aux élections législatives et communales, le RPB présentera ses candidats. A la question des journalistes de savoir pourquoi le choix du RPB porte sur le candidat du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), le secrétaire général du RPB a répondu que Roch Marc Christian Kaboré est la solution pour le développement du Burkina Faso. Il justifie en citant les réalisations faites à Gaoua pour les festivités du 11-Décembre 2017 et d’autres réalisations à travers le pays.

Cependant, M. Palé reconnaît qu’il y a beaucoup de défis à relever pour donner aux Burkinabè un environnement convivial et prospère. Il ajoute que le problème d’insécurité, de la maladie à coronavirus ne sont pas imputables à la gestion du président Kaboré.

Par ailleurs, il a invité les plus jeunes, les jeunes, les moins jeunes femmes comme hommes de tout bord à se mettre en mouvement avec le RPB pour la construction du Burkina Faso.

Evariste YODA