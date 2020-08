Lazare Banssé, candidat à la présidence de la FBF : faire du Burkina Faso, une grande nation de football

Le candidat à la présidence de la Fédération burkinabè de football (FBF) Lazare Banssé, a choisi la capitale burkinabè, Ouagadougou, pour lancer sa campagne électorale, ce samedi 8 août 2020. Il a dévoilé à ses soutiens son programme qui fera du Burkina Faso, s‘il est élu le 22 août prochain, une grande nation de football.

La campagne pour la course à la présidence de la FBF est lancée depuis le 7 août dernier. Le candidat Lazare Banssé a lancé sa campagne, le samedi 8 août 2020 à Ouagadougou devant des présidents de ligues, de districts, de clubs et de nombreux soutiens. « Je suis aujourd’hui devant vous pour faire part de mon ambition de faire du Burkina Faso une grande nation du football », a-t-il lancé d’entrée, sous une salve d’applaudissements de ses invités. « Lazare Banssé président », scande ses soutiens ; avant qu’il ne poursuive en ces termes : « Face aux défis que constitue la prochaine mandature du comité exécutif de la FBF, face aux grandes attentes du monde sportif, face aux nombreux enjeux qui se présentent à notre football, ma candidature se veut être une opportunité pour moi de mettre mon savoir-faire et mon savoir-faire faire au service du football burkinabè ».

Ces deux grands axes, selon Lazare Banssé, constituent les fondements de son programme. Il s’agit de la poursuite « des actions engagées sous le leadership du président Sita Sangaré et les grands chantiers de développement du football burkinabè sur le plan continental et mondial ». C’est ainsi qu’il place son programme sous le thème : « S’inspirer des acquis pour renforcer les capacités des structures, des acteurs et des infrastructures afin de construire un football porteur de progrès, générateur de plus-values et ouvert au monde ».

Celui qui dit prendre en compte les préoccupations de tous les acteurs du football national a présenté au public, un programme comportant 8 grands points que sont : améliorer l’organisation du football burkinabè, accroître l’offre en infrastructures et équipements, améliorer en quantité et en qualité les ressources humaines, pérenniser la préparation de la relève, améliorer l’environnement du footballeur, promouvoir le football féminin, mobiliser et diversifier les sources de financement du football, pérenniser les partenariats et la coopération bilatérale et multilatérale.

Lazare Banssé prône le rassemblement

« J’ai toujours été un homme de dialogue, de consensus, d’ouverture, laissant une large place à l’expression de tout un chacun », a déclaré Lazare Banssé lors de la présentation de son programme. Sur les 13 ligues que compte le Burkina Faso, il a le soutien de 10 et toutes étaient présentes à la cérémonie de lancement de la campagne. Le représentant de ces ligues, le docteur Issa Sidibé, a mentionné que c’est justement l’esprit de rassemblement du candidat qui les a séduits. «Lorsque vous regardez l’image de Lazare Banssé, il a toujours les mains croisées. Il a toujours appelé au rassemblement et c’est cet esprit que nous avons voulu exprimer en lui donnant notre soutien. Nous l’avons annoncé par une motion, en plus nous avons fait l’appel de Koudougou.

Nous avons fait cet appel pour signifier que tout le monde doit avoir sa place », a-t-il souligné. Quant au président du Racing club de Bobo (RCB) Adama Tapsoba, représentant les clubs soutenant Lazare Banssé, il a indiqué qu’ils ont opté pour la continuité en s’alignant derrière l’ancien PCA de l’EFO. « Il a un programme très clair et ambitieux. Le football est bien quand il y a de la continuité dans le bon sens. Quand cela n’existe pas l’on recule. C’est valable pour les clubs, les districts et les ligues. La politique de rupture à tout prix n’a jamais arrangé quelque chose », a-t-il ajouté. Même son de cloche chez la présidente du district de Dédougou Salimata Zerbo, qui dit aussi être à « 100% sûre » de la victoire de leur candidat. Elle dit avoir été séduite par le programme de Lazare Banssé qui a pris en compte le football féminin.

S’il y a deux présences qui ont surpris et qui étaient la principale attraction du public, c’est bel et bien celles de Mory Sanou et Bertrand Kaboré, deux prétendants dont les candidatures ont été invalidées par la commission électorale. Ils ont aujourd’hui rejoint le camp Banssé.

Celui-ci les a accueillis au premier rang des invités d’honneur de la cérémonie. Il leur a rendu un vibrant hommage et s’est même dit prêt à travailler avec eux.

Le lancement de la campagne de Lazare Banssé s’est déroulé en présence d’invités triés sur le volet tels que de nombreux chefs coutumiers, de Drissa Traoré dit Saboteurs, de Sita Sangaré, le président sortant… Celui-ci a reçu les éloges de Banssé.

« Il a un bon bilan en 8 ans de présidence. Il a porté au plus haut sommet le football burkinabè. Il a contribué au rayonnement international de notre football par son charisme et son leadership. Pour toutes ces qualités, il a été récompensé par les instances internationales du football. Il est vice-président de la commission des affaires juridiques de la CAF. Il est membre de la commission développement de la FIFA », a-t-il soutenu. A noter que la cérémonie a démarré par une minute de silence en mémoire de Moustapha Semdé, brutalement décédé le 29 juillet dernier alors qu’il était le directeur de campagne de Lazare Banssé.

Adama SALAMBERE