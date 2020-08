3e édition des Journées culturelles du Tuy : Le patrimoine culturel mis en relief à Houndé

L’Association Landé Yavé du Tuy et le Cercle de réflexion et d’action pour le développement du Tuy, ont organisé le 7 août à Houndé, chef-lieu de la province, la 3e édition des journées culturelles du Tuy. Placée cette année sous le thème « la culture un outil de développement endogène au Burkina », cette manifestation vise à mettre en lumière le riche patrimoine culturel du Tuy.

La ville de Houndé, chef-lieu de la province du Tuy, a connu une effervescence particulière, le 7 août 2020. Les troupes traditionnelles de la province, et les masques ont en effet tenu en haleine le public de Houndé sorti nombreux qui pour admirer, qui pour découvrir le potentiel culturel de la province. Les journées culturelles du Tuy, organisées, le 7 août 2020 dans la ville visent d’ailleurs cet objectif, celui de mettre en lumière les expressions artistiques et culturelles dont beaucoup sont spécifiques à la province du Tuy.

Et c’est la troisième année consécutive que se tient cette manifestation à l’initiative de l’association Landé Yavé du Tuy et du Cercle de réflexion et d’action pour le développement du Tuy en partenariat avec le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Le président de l’association, Nestor Kahoun, a remercié toutes les bonnes volontés qui l’accompagnent dans cette aventure.

Pour lui, il ne peut avoir de développement sans la culture d’où le thème de la présente édition, « La culture, un outil de développement endogène du Burkina ».Le maire de la commune de Houndé, par ailleurs président des journées culturelles a loué l’organisation de ces journées qui valorisent nos valeurs artistiques et culturelles.

Pour lui, la valorisation de nos pratiques culturelles est impérieuse si nous voulons continuer à exister.

« Dans un monde de plus en plus dominé par la technoscience inspirée d’autres cultures, la valorisation de nos pratiques devient une condition sine qua none d’existence. Notre disparition de la scène africaine et mondiale n’est possible que par l’effacement de nos fondements culturels. Nous avons le choix entre la valorisation de notre culture afin d’exister et de compter, ou le délaissement et être assimilé par d’autres culture ».

Pour lui, « les journées culturelles traduisent à plus d’un titre notre conviction de porter loin des valeurs culturelles et surtout de les faire porter par les générations actuelles et futures ».

Le maire a promis soutenir les initiateurs de la journée, convaincu que « c’est dans la persévérance, l’abnégation au travail, la constance dans l’innovation que ces journées continueront d’impacter positivement nos centres urbains, villages et hameaux de culture du Tuy ». Il a sollicité des premiers responsables du département de la culture une cartographie et une valorisation des sites touristiques de la province, le financement des initiatives culturelles, la revalorisation des maisons de la culture. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango dit avoir pris bonne note de ces doléances et a félicité les organisateurs pour la tenue de cette activité malgré le contexte difficile. Pour lui, les journées culturelles sont importantes pour la province et « permettent de parler de ce que nous sommes »,a-t-il dit.

Il a saisi l’occasion pour révéler les grands chantiers en vue dans son département.

Il s’agit, entre autres, de la création d’un panthéon des héros burkinabè, la réécriture de l’histoire du Burkina et la prise en compte des religions traditionnelles par l’Observatoire national des faits religieux au Burkina. « Il n’y a pas meilleure cause à porter que la cause de la culture » a soutenu le ministre Sango.

En plus des prestations des masques et des troupes artistiques, les journées culturelles du Tuy ont été marquées par deux communications, l’une portant sur le

« Fonds de développement culturel et touristique » et l’autre sur le thème des journées à savoir, « Culture, un outil de développement endogène au Burkina ».

Adaman DRABO

La SNC dans un format adapté

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a assisté à la 3e édition des journées culturelles du Tuy. Il a affirmé à l’ouverture de ces journées que la Semaine nationale de la culture (SNC) ne pourra pas se tenir cette année, du moins dans sa formule actuelle, à cause notamment de la COVID-19 et de la pluviométrie. Des réflexions seront menées pour trouver la formule adaptée à la nouvelle donne. La SNC qui devait se tenir du 28 mars au 4 avril 2020 a dû être reportée à cause de la maladie du coronavirus.

A.D.