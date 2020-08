Il éventre son camarade pour 2 000 F CFA

De passage à Guiba dans la province du Zoundwéogo, Kantigui a eu vent d’une affaire de 2 000 F CFA qui a failli tourner au drame. Les faits se seraient déroulés à Ouagadougou, dans le mois de juillet, entre KD, le bourreau et son débiteur de 16 ans. Après une violente altercation en rapport avec le remboursement de son dû de 2 000 F, KD serait rentré chez lui avant de ressortir muni d’un poignard. Dans la dispute qui s’en est suivi de plus belle, il a plongé la lame du couteau dans l’abdomen de son vis-à-vis qu’il a tailladé sur plusieurs centimètres. Le laissant pour mort, KD s’est enfui et réussi à « s’éclipser », des jours durant. Malheureusement pour lui et fort heureusement pour la victime sauvée in extremis et dont les aveux ont facilité la recherche, la cabale de KD tourne court à Guiba où il avait trouvé refuge, prétextant être venu se soigner. C’est la police de la cité, selon les informations reçues par Kantigui, qui a réussi à le dénicher pour l’envoyer derrière les barreaux. Kantigui salue ce professionnalisme des services de sécurité et la collaboration des populations dont ils ont bénéficiés.

Travaux du 11-Décembre : attention aux engins lourds !

A Banfora, c’est une course effrénée contre la montre pour les entreprises attributaires de marchés entrant dans le cadre de la réalisation des infrastructures du 60e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso. Présent dans la ville dans le cadre de la deuxième Journée de l’arbre, Kantigui a appris que les engins lourds font courir un risque aux populations. En effet, lui a-t-on confié, il est très courant de constater dans les principales artères de Banfora, que les engins lourds et autres camions circulent nuitamment sans la moindre signalisation lumineuse. Déjà, on déplore des accidents nocturnes qui auraient occasionné des morts d’hommes. Kantigui interpelle donc le gouverneur des Cascades, mais aussi le maire de Banfora, les services techniques municipaux et les forces de police et de gendarmerie afin de veiller au respect des textes en la matière. En attendant, les populations aussi sont appelées à plus de prudence pour éviter le pire.

Le grand imam de Djibo enlevé

C’est avec regret que Kantigui a appris l’enlèvement, hier mardi 11 août 2020, aux environs de 13h 30mn, du grand imam de Djibo et président de la communauté musulmane de la province du Soum, Souaibou Gadhi Cissé. Selon les informations parvenues à Kantigui, le rapt a été opéré par des hommes armés non identifiés, à la hauteur du village de Gaskindé, un hameau de culture dans la commune de Namssiguia (province du Bam), à 22 km de Djibo, lors du contrôle d’un bus de transport en commun. Pour l’heure, a-t-on rapporté à Kantigui, ni l’identité des auteurs de l’enlèvement ni le mobile n’est connu. Selon une source de Kantigui, l’imam a échappé à une première tentative de kidnapping chez lui, d’où la présence des Forces de défense et de sécurité (FDS) devant sa cour pour garder son domicile. L’information de son enlèvement a plongé la ville dans une consternation totale doublée d’une inquiétude générale. Kantigui croise les doigts, espérant qu’il sera retrouvé saint et sauf.

Titao : un usurpateur à la correction du BAC ?

Il est parvenu à Kantigui qu’un professeur de philosophie a été désigné comme correcteur du baccalauréat dans le jury de Titao, sans passer par la procédure normale. En effet, lors de la convocation des correcteurs, le proviseur d’un lycée privé de la place a été étonné de constater qu’un correcteur de philosophie répondait au nom de son établissement. Comment cela est-il arrivé quand on sait que dans le processus de désignation des correcteurs, il faut obligatoirement la signature et le cachet du chef de l’établissement ? Selon des témoignages que Kantigui a collectés, le correcteur n’aurait servi dans l’établissement concerné que durant 3 mois avant de rejoindre une autre localité. Il n’a reçu du proviseur dudit établissement aucune fiche de correcteur car ne faisant plus partie de l’effectif. Aurait-il usurpé le cachet et la signature du proviseur pour valider sa fiche de correcteur ou aurait-il directement soumis sa fiche à l’Office du baccalauréat ? En attendant de trouver des réponses à ces interrogations, les supputations vont bon train dans le milieu à Titao.

Zoundwéogo : 10 noyades en une semaine

Les pluies du mois de juillet 2020 ont été meurtrières pour la province du Zoundwéogo, notamment dans les communes de Gaongo, Nobéré, Doulougou, Manga, Béré et Gogo. Selon un rapport auquel Kantigui a eu accès, du 13 au 20 juillet 2020, soit une semaine environ, 10 personnes ont perdu la vie dans ces localités du fait des eaux de pluie. Ce sont en majorité des enfants âgés de moins de 10 ans qui ont succombé dans des marigots, rivières et puits de jardins. Les causes de ces drames, a pu lire Kantigui, sont surtout liées à la défaillance de surveillance des parents et à l’imprudence des infortunés. Pour éviter de telles situations au cours de la saison hivernale, les auteurs du rapport exhortent à plus de vigilance dans la surveillance des tout-petits. Ils ont appelé également les autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que les médias locaux à joindre leur voix à la sensibilisation des populations. La météo ayant annoncé de fortes pluies tout le long de la saison, Kantigui se fait l’écho de cette interpellation pour que la prudence soit de mise.

Il refuse de payer deux fois pour sa CNIB

Un citoyen a confié à Kantigui sa mésaventure pour l’obtention d’une Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), à l’Office national d’identification (ONI), section de Dédougou, en février 2020. Après avoir fait sa demande, l’infortuné a expliqué à Kantigui, que dès son premier rendez-vous pour le retrait de sa carte, on lui aurait signifié que sa photo n’a pas réussi et qu’il fallait se soumettre à une nouvelle séance de cliché. Idem au deuxième rendez-vous. Pour la troisième fois, dans ce mois d’août 2020, les agents de l’ONI lui auraient fait savoir encore que sa photo n’a pas réussi et que cette fois, il devrait reprendre tout le processus en payant encore la somme de 2 500 F CFA. Dépité, le citoyen a refusé de s’exécuter, préférant se rendre prochainement à Bobo-Dioulasso pour se faire établir sa CNIB. Kantigui se demande si le problème de la photo est imputable au citoyen au point qu’on lui demande de payer deux fois le prix de la CNIB.

Lotissement à Kando : l’ASCE demande la révocation du maire

Depuis quelques mois, Kantigui suit de près les problèmes de lotissement dans la commune de Kando, région du Centre-Est. Aux dernières nouvelles, l’ASCE-LC qui a été saisie, a diligenté une enquête. Du volumineux rapport que Kantigui a feuilleté, il ressort que l’ASCE-LC accuse le maire de népotisme, de favoritisme, de corruption et de collusion. Ainsi, elle demande l’exclusion du président (maire) et du rapporteur de la commission d’attribution des parcelles, l’annulation du lotissement dans la zone située hors du périmètre de la superficie autorisée, la révocation du maire de la commission d’attribution et la dissolution de la commission. Et pour cause, a noté Kantigui, au lieu de 100 ha autorisés pour le lotissement, la commune a parcellé plus de 163 ha, en plus d’une autre extension de 8 ha. Par ailleurs, sur les 1397 parcelles à usage d’habitation dégagées, les collègues du maire ont reçu 105 parcelles, les agents du MINEFID, des services techniques et du cadastre, 104 parcelles et les parents et belle famille du maire, 45 parcelles situées aux abords des principales voies et sur des pans-coupés. Dans le processus, l’ASCE-LC a relevé des manquements comme l’absence de liste des personnes recensées, le manque d’accord formel entre la mairie et les propriétaires terriens, des attributions non faites en commission et à des personnes qui n’ont pas fait de demande et des Procès-verbaux (PV) remis aux membres de la commission pour signature à 22h sans validation préalable. Au regard de la crise qui s’est installée à la suite de ce lotissement, Kantigui appelle le ministère en charge de l’administration territoriale à agir vite, étant donné que deux camps (pro et anti-maire) se sont créés au point que les uns ne vont plus aux événements sociaux des autres et ne prient plus ensemble.

Signature du second compact : rendez-vous demain, 13 août

Kantigui a été informé d’une bonne nouvelle en provenance de l’ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso. En effet, il a lui été soufflé la tenue de la cérémonie officielle de signature du second compact du Burkina au département d’Etat américain, demain jeudi 13 août à Washington. Contexte de COVID-19 oblige, la signature va intervenir entre le Président directeur général (PDG) du Millenium challenge corporation (MCC), Sean Cairncross et l’ambassadeur du Burkina Faso aux USA, Seydou Kaboré, en présence d’un représentant du département d’Etat américain. Kantigui s’est même laissé dire que du côté burkinabè, la cérémonie sera suivie de façon virtuelle par les autorités nationales au plus haut niveau. Le second compact du Burkina Faso a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration du MCC, le 17 juin 2020 lors de sa réunion trimestrielle à Washington. Il donne la priorité au secteur de l’électricité pour améliorer l’accès des ménages et entreprises au « jus » à travers trois grands projets.

Coupe de la jeunesse unie du Nayala : l’apothéose ce week-end

Il est parvenu à Kantigui, que Toma, chef-lieu de la province du Nayala, va vibrer, le samedi 15 août 2020, au rythme du sport. En effet, ce jour, non seulement les fidèles chrétiens vont célébrer la fête de l’Assomption, devenue des moments de retrouvailles depuis plusieurs décennies, mais aussi, une partie de football dans la soirée. Kantigui a ouï dire que l’activité sportive est l’initiative de l’Association des jeunes pour l’unité et le développement endogène du Burkina Faso (AJUDE-BF), présidée par Oscar Séraphin Ki. C’est donc un tournoi maracana né en 2019 et auquel prennent part les 8 secteurs que compte Toma. Vu l’engouement qu’a suscité la première édition, M. Ki et son staff ont décidé de ne pas priver la jeunesse de cadre d’expression footballistique en lançant le 25 juillet passé, la deuxième édition. A cette étape, seule l’équipe du secteur n°5 qui a eu raison de son adversaire, le secteur n°2, en demi-finale, a déjà en mains, son ticket de la finale. L’autre finaliste sortira de la confrontation entre les secteurs n°1 et 3 dans la soirée du mardi 11 août. Qui donc pour succéder à l’équipe du secteur n°7, victorieuse de la première édition ? En attendant, Kantigui joint sa voix à celle du parrain de cette édition, Hilaire Ky, pour demander aux finalistes l’esprit de fair-play.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89