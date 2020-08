Chambres d’agriculture du Burkina : plaidoyer à Kosyam pour une autonomisation financière

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu le mercredi 12 août 2020 à Kosyam, les présidents des 13 chambres régionales d’agriculture. Les échanges ont porté sur l’autonomisation financière de ces structures.

Les Chambres régionales d’agriculture du Burkina souhaitent être autonomes financièrement dans leurs activités. A cet effet, les présidents des 13 chambres ont échangé avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le mercredi 12 août 2020 sur la question à Kosyam, à Ouagadougou. Selon le président de

la Chambre nationale d’agriculture du Burkina, Moussa Koné, les Chambres d’agriculture, qui représentent l’ensemble des acteurs du monde rural, ont des difficultés de fonctionnement. «Outre nos missions de représentativité, nous devons organiser les acteurs de l’agriculture et travailler à mettre en place un registre des exploitations agro-sylvo-halieutique et faunique.

Mais sans ressources financières pérennes, il est difficile pour nous de le faire. D’où notre cri du cœur auprès du chef de l’Etat », a-t-il souligné. Selon lui, la mise en place de ce registre des exploitations va permettre d’avoir non seulement une base de données de l’ensemble des acteurs, mais aussi, une cartographie de ces acteurs. «Ce qui va permettre à l’ensemble des projets et programmes de faire le ciblage de leurs interventions. Et nous sommes satisfaits des réponses du président », a indiqué M. Koné. Il a fait savoir que le président du Faso a rassuré que toutes les dispositions seront prises avec les ministères en charge du développement rural pour que les Chambres d’agriculture puissent atteindre cette autonomisation financière qui tarde à venir.

Les présidents des Chambres d’agriculture ont remis un mémorandum à Roch Marc Christian Kaboré, lequel document contient, de façon détaillée, les préoccupations de ces structures. «Nous avons tenu à féliciter le président du Faso pour toutes les actions menées, et toutes les innovations faites pour accompagner le secteur de l’agriculture afin que nous puissions atteindre l’autosuffisance alimentaire », a soutenu le président

de la Chambre nationale d’agriculture.

Fleur BIRBA

