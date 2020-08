Coronathon : L’UEMOA et l’ONATEL offrent 20 millions F CFA

L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et l’Office national des télécommunications (ONATEL) ont remis, le mardi 11 août 2020, à Ouagadougou, à la cellule de gestion du coronathon, deux chèques d’une valeur de 10 millions F CFA chacun.

Des donateurs continuent de manifester des gestes de solidarité à l’égard des malades de l’épidémie du coronavirus au Burkina Faso. L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et l’Office national des télécommunications (ONATEL) étaient hier 11 août 2020 au siège du coronathon à Ouagadougou pour remettre des chèques à la cellule de gestion des fonds. D’une valeur de 10 millions F CFA chacun, ces enveloppes représentent les souscriptions des donateurs à l’initiative lancée par l’Assemblée nationale. Le 3e vice-président de l’Assemblée nationale, le député Issiaka Congo, a exprimé la gratitude de l’institution après la réception des chèques. « Je voudrais, au nom du président de l’Assemblée nationale, remercier les donateurs pour leurs gestes d’une grande portée et pour l’honneur fait au Parlement en répondant favorablement au coronathon. C’est une initiative citoyenne de collecte de fonds pour lutter contre l’épidémie de coronavirus au Burkina Faso », a-t-il déclaré. C’est avec plaisir, a ajouté M. Congo, que nous transmettrons les chèques au ministère de la Santé en souhaitant qu’il en fasse bon usage. Selon le président de la cellule de gestion du coronathon, Dr Alfred Sandouidi, en plus des numéraires, il y a des produits alimentaires tels que des spaghettis, de l’huile, du lait, du sel de table qui vont contribuer à la prise en charge complète des patients. Ces dons en nature estimés à 14 515 000 F CFA ainsi que les chèques ont été immédiatement transférés au ministère de la Santé, représenté à l’occasion par le coordonnateur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS), Dr Brice Bicaba.

« Nous souhaitons une répartition immédiate des dons afin que les patients puissent en bénéficier au plus vite », a fait savoir le président de la cellule de coronathon. Selon le commissaire en charge du développement humain de l’UEMOA, le professeur Filiga Michel Sawadogo, ce don intervient au lendemain d’une première remise de chèque de 500 millions F CFA et du matériel de plus de 800 millions à l’Etat burkinabè pour la lutte contre la COVID-19. « Au regard de l’importance de l’initiative populaire de collecte de fonds de l’Assemblée nationale, à travers le coronathon pour faire face à la pandémie du coronavirus au Burkina Faso, l’UEMOA a voulu faire un geste symbolique pour saluer l’initiative du Parlement burkinabè », a-t-il expliqué. De son avis, le coronathon a permis d’associer les citoyens à la lutte contre la COVID-19. Le représentant de l’ONATEL, le directeur technique, Abdoulaye Bassolé, a indiqué que sa société avait offert des services à travers la plateforme Mobile money mobicash dans le cadre du coronathon qui ont permis la collecte facile de fonds auprès des citoyens.

Il a aussi fait cas de matériels de protection remis aux ministères de la Santé et à celui de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com