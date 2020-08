Mode La marque « Bazem’se » devient « Sébastien Bazémo »

Le styliste burkinabè, Sébastien Bazémo alias Bazem’se a animé, le jeudi 13 août 2020 à Ouagadougou, une conférence de presse pour lancer la nouvelle identité de sa marque.

La marque « Bazem’se » célèbre, cette année, ses vingt années d’existence. A l’occasion de ses noces de porcelaine, la « griffe » officielle devient désormais « Sébastien Bazémo » du nom du styliste et créateur de mode burkinabè, propriétaire de ladite signature. L’annonce a été faite, le jeudi 13 août 2020 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse. « Pour les 20 ans de la marque, M. Bazémo a voulu marquer un nouveau tournant, tout en restant dans la continuité et sans jamais oublier les débuts et le chemin parcouru qui ont permis à la marque d’être là où elle est », a déclaré la chargée d’accompagnement de l’entreprise « Showroom », Nafila Dabiré. Il s’agit, a-t-elle dit, d’une nouvelle identité et une autre vision de la mode. « Notre objectif est de positionner la marque Bazem’se comme une marque de créateur en la déployant plus à l’international afin de porter haut les richesses artisanales du Burkina Faso tout en contribuant au développement économique et social des artisans », a expliqué Mme Dabiré. A l’entendre, « Sébastien Bazémo », ce sont de nouvelles ambitions avec la création d’un site internet et une boutique en ligne, la transformation du « kôkô dunda » en Wax des années 2020, avec à la clé, l’installation de cette nouvelle marque sur le marché international. La directrice générale de l’artisanat, représentant le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, parrain de la cérémonie, Sylvie Sontié, a promis que son département ne ménagera aucun effort en ce qui concerne l’accompagnement de cette nouvelle identité. « Nous félicitons également ce grand créateur et son staff pour leurs innovations et le sérieux mis dans le travail», a-t-elle souligné. Selon le styliste Sébastien Bazémo, la nouvelle identité de la marque, le nouveau show-room (salon d’exposition, ndlr) et l’atelier de production « Sébastien Bazémo » seront présentés, au grand public, le 28 août prochain à Ouagadougou.

Mamourou BENAO

(Collaborateur)