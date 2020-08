Election présidentielle de novembre 2020 : les fiches de parrainage disponibles à la CENI

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a mis officiellement en circulation, le 17 août 2020, à Ouagadougou, les documents électoraux relatifs aux élections couplées de novembre prochain.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) met tout en œuvre pour la tenue, à bonne date, des élections couplées de novembre prochain. Dans cette perspective et conformément au calendrier électoral établi, elle a procédé, dans la matinée du lundi 17 août 2020, à la mise en circulation des documents électoraux. Il s’agit, en ce qui concerne l’élection présidentielle, de l’attestation de parrainage, du guide de réception et de validation des candidatures et du guide de parrainage des candidats. Pour ce qui est des législatives, des formulaires de déclaration de candidature sont mis à la disposition des candidats et peuvent être retirés sur clé USB au siège de la CENI. Par ailleurs, en vue de faciliter le retrait de l’ensemble de ces documents, un guichet unique a été mis en place au siège de l’institution et sera ouvert tous les jours de 8h à 15h30.

Toutefois, pour ce qui est du retrait des formulaires de déclaration de candidature aux élections législatives, la vice-présidente de la CENI, Delphine Barry, a indiqué que chaque candidat devra se munir d’un mandat dûment signé par le premier responsable du parti, de la formation politique ou du regroupement d’indépendants dont il relève. Par rapport à la présidentielle, elle a souligné que chaque prétendant à la course doit joindre à son dossier de candidature au moins 50 fiches de parrainage dont l’unité coûte 10 000 F CFA.

Cependant, a-t-elle précisé, seuls les conseillers municipaux et les députés peuvent parrainer un candidat à la présidentielle. « Si parmi les 50 parrainages exigés, un candidat a 49 parrainages de conseillers municipaux et un seul parrainage d’un député, son dossier sera recevable mais si ce ne sont que des conseillers municipaux qui le parrainent, il faut qu’ils soient de sept régions différentes », a-t-elle détaillé.

Nadège YAMEOGO