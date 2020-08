La Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao a un nouveau président. Il s’agit de Philippe Sawadogo, élu, le dimanche 16 août 2020, à Ouagadougou avec 10 voix contre 9 pour son challenger Arouna Savadogo.

Après huit ans passés à la tête de la Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao (FBVVVD), Fernand Ouédraogo passera le témoin dans quelques jours à son ex-secrétaire général (il a passé 12 ans à ce poste) Philippe Sawadogo, élu, le dimanche 16 août dernier, à Ouagadougou. Opposé à Arouna Savadogo pour la conquête de la présidence de la faîtière du vovinam viet vo dao burkinabè, M. Sawadogo a coiffé son challenger sur le fil par un score étriqué de 10-9. Pour le nouveau président, « c’est un sentiment de joie et de reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour que nous parvenions à ce niveau de responsabilité ». Il reconnaît que c’est une tâche très lourde que lui a confiée les acteurs du vovinam viet vo dao burkinabè. Il a dit mesurer le poids qui va

peser sur ses épaules.

« J’ose espérer qu’avec l’accompagnement de

tous, nous allons faire des exploits et aller vers des résultats probants », foi de Philippe Sawadogo. Celui qui a comme thème de mandat : « L’excellence par la consolidation des acquis et l’innovation » a avoué bien connaître « la maison et ses petits secrets ». Il a promis de tendre la main à ses concurrents.

Le candidat malheureux, Arouna Savadogo, a accepté avec fair-play sa défaite même s’il a fustigé le fait que certains voulaient l’écarter de la course à la présidence de la fédération. Il a conseillé « son jeune frère » de voir large et de travailler à faire revenir tous ceux qui avaient boudé la structure-mère. Son souhait est de voir le monde du vovinam viet vo dao burkinabè redevenir une seule et unique famille.

Yves OUEDRAOGO