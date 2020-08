Shannon Cazeau, 1er conseiller de l’ambassade des USA: « le second compact n’est pas un prêt mais une subvention »

Le premier conseiller de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Shannon Cazeau, a animé une conférence de presse, par visioconférence, le lundi 17 août 2020, sur le second compact du Millennium challenge corporation (MCC), d’un montant de 450 millions de dollars, signé avec le gouvernement burkinabè, le 13 août dernier.

Après un premier accord de 480 millions de dollars signé en 2014, le Millennium challenge corporation et le gouvernement burkinabè ont paraphé un second compact de 450 millions de dollars (plus 50 millions pour le gouvernement burkinabè), le 13 août 2020. Le premier conseiller de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Shannon Cazeau, a animé une conférence de presse, par visioconférence, le lundi 17 août 2020, pour évoquer les projets retenus en vue d’améliorer la croissance économique et réduire la pauvreté au « pays des Hommes intègres ». Pour Mme Cazeau, son pays est un partenaire de confiance aux côtés du gouvernement et du peuple burkinabè, pour créer un avenir radieux, fait de leurs propres mains, face à des défis politiques, économiques, sanitaires et sécuritaires. Ce second compact, a-t-elle expliqué, n’est pas un prêt mais une subvention qui s’étend sur cinq ans et concerne trois projets afin d’offrir aux Burkinabè, de l’énergie stable et moins chère. Le premier concerne le renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité, le second a trait à l’approvisionnement en électricité rentable et fiable et le troisième se rapporte au développement de l’accès des citoyens des deux plus grandes villes du pays (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), au réseau électrique. « Ce second compact va cibler le coût élevé, la mauvaise qualité et le faible accès à l’électricité, en améliorant les infrastructures énergétiques, la capacité de production et la diversification des sources », a-t-elle soutenu, précisant que les projets amélioreront les opportunités économiques et apporteront des changements « significatifs ». Interrogée sur le choix du Burkina Faso pour ce second compact, Shannon Cazeau, a expliqué que les partenaires du MCC doivent respecter des normes « rigoureuses » de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits démocratiques. « Nous avons choisi le Burkina Faso, après le premier compact, parce que le gouvernement continue de respecter ces normes », a-t-elle fait savoir. Quant à l’implication des populations dans la conception des projets et le suivi de la mise en œuvre du compact, Mme Cazeau a noté que les trois projets ont été développés en « partenariat étroit » entre les deux parties. A l’entendre, une équipe du MCC sera « logée » à l’ambassade des USA et le chef de mission arrive en septembre prochain. Quant au déblocage des fonds et au démarrage effectif des activités, elle a laissé entendre qu’il faudra attendre l’arrivée de l’équipe pour que tout puisse commencer.

Jean-Marie TOE