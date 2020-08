Visibilité de l’action gouvernementale: Du matériel pour des directions de la communication

Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a remis, le mercredi 19 août 2020, du matériel à 16 Directions de la communication et de la presse ministérielle (DCPM).

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement veut renforcer les moyens techniques et matériels des Directions de la communication et de la presse ministérielle (DCPM). Ceci, pour qu’elles accompagnent davantage le gouvernement pour la visibilité de ses actions en faveur des populations. A cet effet, le département en charge de la communication a remis divers matériels aux DCPM, le 19 août 2020, à Ouagadougou. Au nombre de 16, chaque DCPM a reçu un kit composé d’un ordinateur portable, d’un dictaphone et d’un appareil-photo assorti d’un support d’épaule et de trépied.

Le DCPM du ministère en charge de l’enseignement supérieur, Emmanuel Bouda, a, au nom des bénéficiaires, remercié le ministère pour son soutien. Il a promis que ce don sera utilisé à bon escient pour la communication gouvernementale. Selon le directeur du Développement institutionnel et de l’innovation(DDI), Boukary Kaboré, c’est un projet nourri par sa direction depuis 2018 et qui se réalise cette année.

Il a souhaité un bon usage tout en espérant que d’autres actions suivront. Par cet appui, le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP), tutelle des DCPM, leur manifeste son accompagnement qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la communication gouvernementale, a dit le ministre Rémis Fulgance Dandjinou.

Pour lui, il s’agit pour son département de rendre opérationnelles les DCPM, en les dotant de matériel de production qui leur permettra de filmer, monter et diffuser l’information se rapportant aux différentes activités. « Le ministère n’est pas insensible au travail qui est fait. Il va veiller pour que les moyens soient mis à la disposition des directeurs de communication et de la presse dont leur rôle est d’accompagner le gouvernement dans ses efforts pour le développement », a affirmé M. Dandjinou.

Abdel Aziz NABALOUM