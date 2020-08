Industrie pharmaceutique au Burkina PROPHARM, un fleuron de la production nationale

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Burkina a visité, le samedi 22 août 2020, la société de Production pharmaceutique (PROPHARM S.A.), située à la sortie Ouest de Ouagadougou dans la commune de Komsilga.

Le Burkina Faso tâte son chemin vers une autonomisation des produits pharmaceutiques. En effet, c’est ce à quoi s’emploie l’industrie PROPHARM que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a visité, le samedi 22 août dernier en périphérie Ouest de la capitale. Une unité industrielle spécialisée dans la production de médicaments génériques. La société assure également la blistérisation de médicaments génériques à partir de comprimés et de gélules à base de granulés. « Nous produisons également des sirops à partir de poudres pour suspension », a fait savoir le directeur général de la société PROPHARM, le Dr Palingwindé Armel Koéfé. Selon lui, la structure, qui va bientôt ouvrir ses portes, ambitionne de devenir la principale plateforme de production et de distribution de médicaments génériques au Burkina d’ici à l’horizon 2025. Pour y parvenir, PROPHARM s’est dotée de matériel moderne de dernière génération. Des équipements de fabrication étrangère implantés par des experts italiens, américains ou

asiatiques afin de produire et de

commercialiser des produits pharmaceutiques « sûrs », « fiables » et

« sécurisés ». « Nous allons produire des médicaments génériques avec des conditionnements adaptés au système de santé du Burkina Faso, en vue de mettre à disposition des populations locales des médicaments essentiels et génériques de très bonne qualité et accessibles financièrement », a déclaré Dr Koéfé. Il a aussi précisé que la société s’inscrit dans la vision du

ministère de la Santé, afin de produire a priori pour les besoins nationaux. Ainsi, une dizaine de molécules anti-inflammatoire et antibiotique ont retenu l’attention des acteurs pour un début. Il va s’agir des médicaments comme paracétamol, amoxicilline, cotrimoxazole etc. Pour le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Dr Alfred Sandouidi, la pandémie du coronavirus a mis à nu l’inadaptation du système pharmaceutique national. De ce fait,

a-t-il poursuivi, la promotion de l’industrie pharmaceutique est un impératif.

« PROPHARM est aujourd’hui l’espoir et l’avenir pharmaceutique du Burkina ainsi que de la sous-région en matière de productions de médicaments. Nous saluons le dynamisme et la vision du Dr Koéfé et espérons que les décideurs politiques et les partenaires financiers sauront accompagner la société », a souligné le président Sandouidi. Dans la même dynamique, le responsable du syndicat des pharmaciens ainsi que l’ancien président de l’Ordre, Jean Paré, ont encouragé l’initiative. Selon Dr Paré, il n’y a point de médicaments plus sûrs que ceux produits chez soi.

Wanlé Gérard COULIBALY

……………………………………………………………………………………………………………….

Quelques produits PROPHARM

Formes sèches

Paracétamol 500 mg comprimés Boite de 2 blisters de 10 cp

Diclofénac 50 mg comprimés Boîte de 2 blisters de 10 cp

Cotrimoxazole 480 mg comprimés Boîte de 2 blisters de 10 cp

Ibuprofène 400 mg comprimés Boîte de 2 blisters de 10 cp

Amoxicilline 500 mg comprimés Boîte de 2 blisters de 10 cp

Sirops et suspension

Paracétamol sirop Flacon 125ml

Métronidazole sirop Flacon 125ml

Cotrimoxazole suspension Flacon 125ml

Carbocystéine 2% Flacon 125ml

Carbocystéine 5% Flacon 125ml

Solutés

Sérum glucosé isotonique 5%-

Sérum glucosé 500ml Poche de 500 ml

Sérum glucosé 250 ml Poche de 250 ml

Sérum salé isotonique 0,9%-

Sérum salé 500ml Poche de 500 ml

Sérum salé 250 ml Poche de 250 ml

Source : PROPHARM