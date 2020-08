Primature: le Programme de coopération du PNUD revisité

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a accordé, le vendredi 21 août 2020, une audience au Représentant-résident du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), Mathieu Ciowela. Celui-ci est venu faire le point de l’état de la coopération entre le PNUD et le Burkina Faso, et échanger sur l’accompagnement de son organisation pour les élections à venir dans notre pays.

A sa sortie d’audience, le Représentant- résident du PNUD au Burkina Faso a confié qu’il a eu l’occasion de faire, avec le Premier ministre, l’état de la coopération entre l’organisation onusienne et le Burkina Faso, en appui à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

« Cette coopération couvre plusieurs secteurs, des questions stratégiques d’appui à l’élaboration de certaines politiques, mais aussi des questions de lutte contre la pauvreté, de renforcement de la bonne gouvernance, des institutions, mais également de la résilience face aux chocs divers (naturels)… », a-t-il précisé.

Les échanges ont également porté sur le processus électoral. A ce sujet, M. Ciowela a indiqué que le PNUD accompagne le gouvernement, à travers « le projet panier commun », pour aider au financement des élections du 22 novembre prochain. Ce projet, financé avec d’autres partenaires internationaux, apporte un appui à la CENI et à d’autres institutions qui interviennent dans la chaîne électorale, pour qu’elles puissent remplir leurs missions comme il se doit, a-t-il

précisé.

DCRP/Primature