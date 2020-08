Renouvellement des fédérations sportives : Le président du Faso exhorte les nouveaux responsables à la rigueur

«Le sport est un facteur d’épanouissement de l’homme, et un instrument d’expression des Nations. Pour avoir été joueur de l’équipe nationale de basket-ball de mon pays, j’en mesure les enjeux. C’est pourquoi, tout en félicitant les structures dirigeantes des différentes fédérations sportives qui ont été renouvelées ce week-end, je les exhorte à l’audace, à la rigueur et au professionnalisme, pour hisser encore plus haut les couleurs nationales. Nous sommes un peuple de gagneurs, un peuple de courage. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort ».

Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso

Ouagadougou, 24 août 2020