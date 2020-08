Terrorisme au Burkina Faso : Les sources potentielles de financements identifiées

Le Conseil économique et social tient, du 24 au 28 août 2020 à Ouagadougou, une session spéciale pour valider son rapport annuel public. Cette année, l’institution s’est intéressée au mécanisme de prévention du blanchiment de capitaux.

Le rapport public 2020 du Conseil économique et social (CES) fait ressortir les sources de financement du terrorisme dans l’espace UEMOA en général et au Burkina Faso en particulier. Selon le coordonnateur de l’Observatoire économique et social du CES, Barnabé Ollo Kambou, quatre sources potentielles de financement du terrorisme au Burkina Faso ont été identifiées. Il s’agit premièrement, des dotations et financements extérieurs qui sont l’œuvre des Etats ou des organisations non gouvernementales ou des fondations et deuxièmement, il y a les micro-financements faits par des sympathisants des organisations terroristes ou les familles des combattants sur le terrain.

En troisième position, il a relevé les revenus de la criminalité à travers les trafics illicites, le vol de bétail, le braconnage et les enlèvements en demandant des rançons. La dernière source est un autofinancement qui, à écouter M. Kambou, est aujourd’hui l’activité principale des organisations terroristes à travers l’exploitation des ressources naturelles telles que l’or et les impôts et les taxes qu’elles collectent. « Le blanchiment de capitaux finance le terrorisme au Burkina », a déduit le coordonnateur de l’Observatoire économique et social.

Soumis aux conseillers du CES pour validation lors d’une session spéciale du 24 au 28 août 2020, le document résulte d’une analyse du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre le terrorisme et blanchiment de capitaux, mais également de l’exploration des potentielles sources. Ainsi, le coordonnateur de l’observatoire a souligné que les institutions qui ont été mises en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux au niveau de l’UEMOA et du Burkina, ne collaborent pas assez avec les établissements professionnels non financiers désignés (avocats, notaires, experts-comptables et commissaires aux comptes).

Approfondir la connaissance du financement du terrorisme

« Des données collectées à la justice et des structures qui s’en occupent, il ressort que les établissements professionnels non financiers désignés ne font pas assez les déclarations d’opérations suspectes et les transactions en espèces auprès des institutions pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme », a fait ressortir M. Kambou.

Le président du CES, Moïse Napon, a indiqué que le thème de la présente session spéciale, « Mécanismes de prévention du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en zone UEMOA : cas du Burkina Faso », se justifie par un contexte marqué par des attaques récurrentes dans plusieurs pays de l’espace communautaire. A ses dires, la dynamique de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont une triste réalité. « Les attaques terroristes constituent un véritable handicap au développement économique et social dans notre pays.

Sur la période de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le terrorisme a causé la mort de 1665 personnes dont 1229 civils, 436 parmi les forces de défense et de sécurité et 1 013 234 personnes déplacées internes, créant une crise humanitaire inédite », a noté Moïse Napon. C’est pourquoi, il a estimé qu’il est plus que jamais urgent d’approfondir la compréhension et la connaissance du financement du terrorisme à travers le blanchiment des capitaux au pays des Hommes intègres où la menace prend de l’ampleur. Dans le but de permettre aux conseillers de contribuer à enrichir le rapport, il a fait savoir que différentes communications vont être livrées au cours des cinq jours de travaux.

Joseph HARO