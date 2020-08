Affaire charbon fin : la contre expertise en cours à Bobo

Les experts commis par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour ré-analyser les sacs contenant le charbon fin ont commencé leur travail, le 28 août 2020 à Bobo-Dioulasso. Moussa Gomina, ingénieur et docteur d’Etat en sciences physiques et Joël Ilboudo, métallurgiste, sont chargés de révéler la teneur du charbon fin afin de permettre à la justice de poursuivre ce dossier dit « affaire charbon fin de Essakane SA ».

La Brigade nationale anti-fraude de l’or avait saisi et mis sous-scellé en décembre 2018 à Bobo-Dioulasso, des conteneurs au nombre de 32. Chaque conteneur contient 20 sacs de charbon fin et chaque sac pèse plus d’une tonne. Ces conteneurs sont parqués au port sec de Bobo-Dioulasso. C’est sur ce site que les deux experts burkinabè, par une décision de justice, vont réexaminer les sacs afin de déterminer la teneur du charbon fin qu’ils contiennent. Il s’agit de Moussa Gomina, ingénieur et docteur d’Etat en sciences physiques et de Joël Rayimwendé Ilboudo, ingénieur senior en métallurgie.

Sur le site, c’est un dispositif technique impressionnant qui a été installé à côté des conteneurs. Des bétonneuses, des installations informatiques, des laboratoires, entre autres, sont disposés dans un périmètre hautement sécurisé. Des caméras y sont aussi installées pour suivre et enregistrer tout le travail qui se fait sur les lieux. Des équipes composées de techniciens, de maintenanciers, de géologues et des représentants de l’administration douanière, de la justice, de la société minière Essakane, du transporteur Bolloré étaient aussi sur les lieux.

Ce dispositif, selon un des experts, s’inscrit dans le cadre de l’une des phases de l’expertise qui est l’échantillonnage. « Il s’agit de prélever les échantillons représentatifs pour faire des caractérisations dans les différents laboratoires afin d’obtenir des résultats que nous allons interpréter pour pouvoir permettre à la justice de continuer son travail.

Il s’agit de suivre les méthodes d’échantillonnage selon les pratiques minières afin que les résultats donnés puissent être reconnus par les gens du domaine et toutes les parties prenantes. C’est un défi à relever et nous allons travailler de façon décomplexée afin que les résultats obtenus puissent être expliqués devant n’importe quel scientifique du monde », a dit M. Ilboudo. Pour son collègue Moussa Gomina, il s’agit d’analyser et d’utiliser plusieurs démarches de caractérisation pour essayer d’identifier les éléments qui sont dans le charbon fin. Cela nécessite plusieurs analyses dont l’échantillonnage. « Le travail se fait sous camera. Il n’y a pas de secrets. Tout est filmé et stocké », a souligné M Gomina. Pour les deux experts, leur expertise permettra de renseigner les juges dans ce dossier de charbon fin où plusieurs personnes physiques et morales sont poursuivies pour tentative d’exportation frauduleuses de l’or. Un premier rapport d’expertise n’avait pas fait l’unanimité, obligeant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou à demander en mai 2020 une contre expertise.

Adaman DRABO