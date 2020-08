Présidentielle 2020 : les centristes misent sur Eddie Komboïgo

L’Union des forces centristes (UFC) a organisé, le samedi 29 août 2020, à Ouagadougou, sa convention d’investiture au cours de laquelle, Eddie Komboïgo a été désigné candidat du parti à la présidentielle de novembre 2020.

Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, outre son parti, défendra les couleurs de l’Union des forces centristes (UFC), au scrutin présidentiel de novembre prochain. Il a été choisi par le parti, le samedi 29 août 2020, à Ouagadougou, au cours de sa convention d’investiture. Après une « profonde » réflexion et une analyse d’offre politique variée, s’est justifié le président de l’UFC, Issa Balima, le parti lance un appel patriotique de transcendance et de pragmatisme au peuple pour sauver le Burkina Faso. « En effet, Eddie Komboïgo, en plus d’être un leader générationnel dynamique et courageux, est une fierté, un porte-flambeau de la jeunesse politique burkinabè actuelle qu’elle aura tort de ne pas le soutenir », a déclaré M. Balima. Pour lui, le CDP, dont il est également le candidat, est devenu, sous son leadership, une « école de référence » en matière de résilience et de démocratie pour la classe politique burkinabè et africaine. Il a indiqué que le soutien dont il bénéficie des sages du Haut conseil du CDP, est une preuve qu’il saura allier combativité et sagesse pour redorer le blason du pays dans le concert des nations.

Mériter la confiance du peuple

Sous prétexte de lutter contre la modification de l’article 37 de la Constitution, le pouvoir actuel, a souligné M. Balima, a fini par « tromper les républicains et les démocrates sincères » du pays des hommes intègres. «Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec des milliers de veuves, d’orphelins et de déplacés internes en voie de clochardisation dans leur propre pays », a regretté le président de l’UFC.

Pour l’UFC, l’heure n’est donc plus aux récriminations ou aux lamentations, mais à l’action. « Nous adhérons pleinement à l’Accord de l’opposition politique burkinabè et appelons à sa mise en œuvre en bonne intelligence pour sortir notre pays de cette soif légitime d’alternance », a-t-il lancé avant la remise de l’attestation d’investiture du candidat Eddie Komboïgo au premier vice-président du CDP, Achille Tapsoba. Ce dernier a témoigné sa reconnaissance au président et aux militants de l’UFC pour ce choix politique « rationnel et pertinent». Le CDP, Eddie Komboïgo et Blaise Compaoré, a-t-il rappelé, ont connu des moments difficiles. Mais, les hommes politiques les plus valeureux, a-t-il fait savoir, sont ceux qui se servent de leurs échecs pour bâtir de nouveaux succès.

« Le président Komboïgo vous donne l’assurance que nous allons mériter la confiance du peuple burkinabè au soir du 22 novembre 2020. Il prend avec vous, en cet instant solennel, la ferme résolution de relever trois grands défis au lendemain de son élection», a soutenu M. Tapsoba. Il s’agit, a précisé celuic-ci, de sortir le Burkina Faso de son état de terreur permanente, de mener une lutte sans merci contre l’insécurité et d’engager la réconciliation nationale pour le développement du pays. « Nous devons redonner au Burkina Faso sa force, sa vitalité, et sa productivité d’antan », a-t-il estimé.

W. Aubin NANA