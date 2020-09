Lu pour vous : Les mécanismes divins de la prospérité

Prédicateur, enseignant, le révérend Dr Mamadou Philippe Karambiri révèle, dans son livre “Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins”, les principes bibliques qui assurent à l’homme, et au croyant, en particulier, la satisfaction de tous ses besoins durant son existence terrestre.

Les versets : “Que celui à qui l’on enseigne la Parole fasse part de tous ses biens à celui qui l’enseigne” (Galates 6 verset 6); “(…) Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; (…). Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre” (2 Corinthiens 9 versets 6 à 7); “Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus” (Philippiens 4 verset 19), etc., révèlent, du point de vue biblique, la clé de la prospérité sur tous les plans (spirituel, physique, matériel, familial, professionnel, financier…).

Selon l’enseignant, prédicateur et révérend, Dr Mamadou Philippe Karambiri, l’Eglise a délaissé, pourtant, l’enseignement de ces vérités par crainte des critiques et des accusations d’escroquerie. C’est ainsi, constate-t-il dans son livre “Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins”, que le manque d’enseignements éclairés et honnêtes sur le sujet a engendré la pauvreté chez bon nombre de personnes, notamment les croyants. Or, dit-il, “Dieu est un pourvoyeur riche et généreux, mais il utilise des mécanismes: le “compte de crédit et débit” ou la “loi du donner et recevoir” (quatrième de couverture).

Pour le pasteur Karambiri, le chrétien ne doit pas se soucier de la satisfaction des besoins les plus élémentaires, comme le boire, le manger, le vêtement. Notre Père céleste, en effet, souligne-t-il, en donne aux oiseaux, aux animaux et aux plantes qui, pourtant, n’ont pas le souffle de Dieu comme l’homme (Matthieu 6 versets 25 à 33). “A combien plus forte raison ne pourvoira-t-il donc pas aux besoins des hommes, surtout de ceux qui sont ses enfants par la foi en Christ Jésus?”, s’interroge-t-il.

La prospérité vraie

Malheureusement, la triste réalité est que, malgré la certitude de la parole de Dieu (Philippiens 4 verset 19), déplore Mamadou Philippe Karambiri, de nombreux croyants sont aux prises avec la pauvreté. D’où l’écriture de cet ouvrage sur la prospérité. Cependant, ce livre, prévient-il, d’entrée, n’a pas pour objectif d’enseigner comment devenir millionnaire ou milliardaire. Il s’agit plutôt, précise l’homme de Dieu, de montrer au “peuple de Dieu” les mécanismes par lesquels le Tout-puissant pourvoit à ses besoins depuis plusieurs décennies.

Composée de 163 pages, l’œuvre comprend cinq chapitres (Dieu est ma seule source; votre compte céleste de crédit et débit; une solution à portée de main; renverser les forteresses humaines et bâtir solidement avec la parole de Dieu; Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur). Ecrit dans un langage accessible à tous, “Mon Dieu pourvoit à mes besoins” révèle au fil des pages, les principes divins, caractérisés par une simplicité déconcertante, pour accéder à la “prospérité vraie”.

Ils se résument, dévoile-t-il, en trois points cruciaux à savoir, reconnaître Dieu comme sa seule source; ouvrir un “compte de crédit et débit” alimenté par les dîmes, les offrandes et les dons; et identifier et renverser les “forteresses et les hauteurs” qui s’élèvent contre l’expérimentation de Dieu comme le pourvoyeur de tous ses besoins…Prolifique, le pasteur Mamadou est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages (Entrez dans votre bénédiction; Gagnez la guerre des pensées; La Foi persévérante; Les réalités de la nouvelle création; Mon juste vivra par la foi; Université des tueurs de géants; Les héritiers violents qui s’emparent du royaume des cieux; etc.).

Orateur hors pair, il est le fondateur du Ministère du Centre international d’évangélisation/Mission intérieure africaine (CIE-MIA). Baptisée Tabernacle Béthel Israël (TBI), l’église du siège du CIE-MIA accueille, au cours des différentes réunions, plusieurs milliers de personnes. Sa télévision Impact TV est disponible dans plusieurs pays et sur internet.

W. Aubin NANA