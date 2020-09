Lutte contre le coronavirus : La Chine honore ses modèles

Le président chinois, Xi Jinping, a rendu un vibrant hommage à ses compatriotes qui se sont distingués dans la lutte contre le coronavirus, au cours d’une cérémonie, le mardi 8 septembre 2020, à Pékin.

De nombreux Chinois ont consenti « d’énormes efforts » dans la lutte contre le coronavirus. En reconnaissance à leur don de soi dans ce combat, le président chinois, Xi Jinping, leur a décerné des médailles, à Pékin, le mardi 8 septembre 2020. Exécution de l’hymne national, observation d’une minute de silence en la mémoire des vies perdues à cause de la Covid-19, distinctions et photos de famille ont ponctué la cérémonie d’hommage. 1 499 personnes, 500 groupes, 186 membres du Parti communiste chinois (PCC) et 150 organisations du Parti à la base ont été félicités pour leur rôle joué dans la lutte contre l’épidémie. Parmi les récipiendaires, on dénombre des scientifiques et des médecins qui ont reçu de hautes distinctions. Le célèbre expert en maladies respiratoires, Zhong Nanshan, a reçu la Médaille de la République, la plus haute distinction nationale. Le titre honorifique national, « Héros du peuple », a été décerné à trois autres professionnels exceptionnels de santé. Il s’agit de l’expert en médecine traditionnelle chinoise (MTC), Zhang Boli, qui a dirigé la recherche du programme de traitement de la COVID-19 combinant la MTC et la médecine occidentale, du directeur de l’hôpital Jinyintan, Zhang Dingyu, désigné pour le traitement de la maladie à Wuhan. Le scientifique médicale militaire qui a obtenu des réalisations majeures dans la recherche de base liée au COVID-19 ainsi que dans le développement de vaccins et de médicaments de protection, Chen Wei, a également bénéficié de cette distinction.

« Une Grande muraille contre le virus »

« Lorsqu’une catastrophe frappe à un endroit, l’aide vient de tous les milieux. La Chine a mobilisé l’ensemble du pays et mené un sauvetage sans précédent. En une dizaine de jours, des hôpitaux de Leishenshan et Huoshenshan ont été construits. 16 hôpitaux temporaires ont été convertis à partir de stades et de centres d’exposition. 19 provinces et villes ont offert de l’aide à 16 villes du Hubei. Le meilleur personnel et l’équipement le plus avancé ont été envoyés. En peu de temps, la fourniture de matériel médical a été en mesure de répondre à la demande. Tous les secteurs de la société ont fait leur part », a soutenu le président Xi. Le président chinois a salué l’engagement du monde médical lors de la phase cruciale de la lutte contre la pandémie. « Les travailleurs médicaux ont relevé le défi et ont risqué leur vie pour sauver les autres. 540 000 travailleurs médicaux de Wuhan et du Hubei ont été les premiers à combattre le virus. 346 équipes médicales et 40 000 autres travailleurs médicaux se sont également précipités sur la ligne de front. Ils ont construit une Grande Muraille contre le virus, sauvé les patients mourants et mis en valeur la bonté et l’amour désintéressé », a-t-il détaillé. Quatorze autres membres du PCC ont été aussi distingués à titre posthume.

Une synthèse de Karim BADOLO

Sources : xinhuanet.com et Radio Chine internationale