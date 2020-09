Attaque Gendarmerie de Mangodara : un gendarme blessé

Des individus non identifiés, ont attaqué la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Mangodara dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre 2020 aux environs de 1 heure du matin. Pas de perte en vies humaines, mais on déplore un gendarme blessé et d’importants dégâts matériels dont le bâtiment saccagé. Ces individus en nombre «important », selon nos sources, étaient sur une dizaine de motos. Après plusieurs échanges de tirs, les assaillants ont pris la clé des champs. Les opérations de ratissages sont en cours. Faut-il le rappeler, Mangodara dans la province de la Comoé, est une zone de forêt et située à 105 kms de Banfora, chef-lieu de la province.

Mamadou YERE