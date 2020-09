Société civile : Réseau des Jeunes Leaders pour une Afrique Meilleure (RJLAM) est né

Africa New Leaders Group a tenu le samedi 19 septembre 2020 à Ouagadougou une assemblée générale constitutive du Réseau des Jeunes Leaders pour une Afrique Meilleure (RJLAM).

Le Réseau des Jeunes Leaders pour une Afrique Meilleure (RJLAM) est né de la volonté des participants aux différentes éditions de l’Académie de Développement Personnel, Leadership Africain et Entrepreneuriat. Une trentaine de jeunes se sont retrouvés pour porter sur les fonds baptismaux cette organisation dans le but de contribuer au développement du Burkina Faso et de l’Afrique.

Le réseau se donne pour objectifs de promouvoir la paix durable, le civisme, les droits humains, la citoyenneté responsable, l’esprit de volontariat et de bénévolat pour la paix, le développement durable et l’action humanitaire au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde.

Le RJLAM ambitionne aussi de faire de la promotion du développement personnel, du leadership africain et de entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde son cheval de bataille.

C’est à l’issu de discussions vives que les statuts et le règlement intérieur ont été amendés et adoptés. Puis, un bureau fort de 26 membres a été élu pour un mandat de 12 mois. En soutien au bureau, trois personnes ressources ont été désignées comme conseillers, une autre, comme membre d’honneur.

Un parrain a été également choisi, pour guider l’association vers la réalisation de ses objectifs, ses missions, ses activités et son fonctionnement.

Le nouveau bureau élu, s’est engagé à l’issue des votes à porter haut le flambeau du réseau et de le faire rayonner au-delà ses frontières du Burkina Faso.

Wamini Micheline OUEDRAOGO