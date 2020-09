Championnat national de football D1/2e journée : AS Douanes aux commandes

Le Faso foot a disputé ses rencontres de la 2e journée, le week-end dernier, sur plusieurs stades à travers le pays. L’AS Douanes, vainqueurs (2-0) de l’Associations sportive du Faso Yennenga (ASFA-Y), est leader au classement.

Après la 1re journée entachée de boycotte de certains clubs, le Faso foot a disputé ses neuf matchs de la 2e journée, le week-end dernier sur plusieurs stades à travers le pays. L’AS Douanes est leader au classement à l’issue de sa victoire (2-0) sur l’Association sportive du Faso Yennenga (ASFA-Y). Le bourreau de la «Vieille Dame » se nomme Hassamy Sansan Dah. Auteur d’un doublé, l’avant centre des Gabelous offre une seconde victoire à son équipe. Au même moment l’ASFA-Y enregistre sa 2e défaite après le forfait de la 1re journée. Avec cette nouvelle contreperformance, l’équipe princière est la lanterne rouge du Faso foot.

Le choc entre SC Majestic et Salitas FC à Manga a tourné à l’avantage des Colombes de Ouaga 2000. Les garçons du coach Ladji Coulibaly sont allés s’imposer 2-1. Le Racing club de Bobo (RCB) en déplacement à Ouagadougou a réalisé la bonne opération en disposant du Rail club du Kadiogo (RCK) sur la plus petite des marques. Tout comme les Tigres de Diarradougou, l’Union sportive des forces armées (USFA) est allée dicter sa loi (1-0) au promu, Vitesse FC au stade Wobi. Avec cette seconde victoire, les Bidasses sont dauphins du leader tout comme l’Union sportive de Ouagadougou (USO) vainqueur (1-0) de Royal FC à Bobo-Dioulasso et l’AS Police victorieuse (1-0) des Léopards de Saint Camille. L’AS SONABEL à la réception de l’ASEC-K s’est imposé 2 buts à 0. L’Etoile filante de Ouagadougou (EFO), elle, est revenue bredouille de son déplacement de Bobo puisque tombée (1-2) face à Rahimo FC. Enfin KOZAF et l’ASFB se sont neutralisés, 0 but spartout. Au sortir de la 2e journée, seulement 14 buts ont été inscrits.

Ollo Aimé Césaire HIEN