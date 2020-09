Prix de l’innovation managériale: la Direction générale des impôts, championne 2020

Le cabinet STRATEGIC, spécialisé en Conseil de gestion publique et gestion d’entreprise a organisé, le vendredi 25 septembre 2020 à Ouagadougou, la première édition des prix du secteur public. La Direction générale des impôts(DGI) est la vainqueure du super prix de l’innovation managériale.

La Direction générale des impôts (DGI) a mis en œuvre des stratégies managériales innovantes en phase avec les exigences des réformes engagées dans le secteur public au Burkina Faso pour la satisfaction des usagers. Cela lui a valu de remporter le super prix de l’innovation managériale 2020. L’Office national d’identification (ONI), le Projet des cantines scolaires, le Fonds burkinabè de développement économique et social et l’ONEA ont été primés dans la catégorie grands prix innovation managériale. Des prix spéciaux innovation ont été décernés à l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), la Caisse national de sécurité sociale, les Engagements nationaux, le Génie foncier, l’Ecole nationale des travaux publics, le Centre hospitalier universitaire Bogodogo et la Société nationale d’électricité du Burkina. De même, 13 ministères dont celui de la Défense, ont reçu le prix d’encouragement du Président du Faso.

Ces différents lauriers ont été décernés dans le cadre de la première édition de

« Public sector Awards », organisée, le vendredi 25 septembre 2020 à Ouagadougou, par le cabinet STRATEGIC, spécialisé dans le Conseil en gestion publique et gestion d’entreprise.

Le représentant du directeur général de la DGI, Assane Compaoré, aussi chef du service de la communication et des relations publiques, a salué le jury pour le choix porté sur sa structure. Pour lui, ce trophée est une exhortation aux travailleurs des impôts à plus de qualité dans les prestations. L’innovation majeure, a-t-il confié, concerne les téléprocédures. « Nous avons jugé bon de faciliter l’accès de la clientèle à nos services. Avec la téléprocédure, l’on peut faire ses déclarations et paiements en ligne. En un clic l’on a désormais son attestation de déclaration fiscale », a expliqué M. Compaoré. Il a souligné que des grandes innovations sont en vue pour maintenir toujours ce prix les années à venir.

La directrice générale du cabinet STRATEGIC, Téli Anita Héma, a fait savoir que c’est l’excellent des meilleurs qui a été lauréat du super prix. La satisfaction des usagers, l’efficacité des services, les résultats des assemblées générales et les performances ont été les critères d’évaluation, selon Mme Héma.

Défis du service public

Pour elle, l’évènement vise à galvaniser les différentes entités de l’administration publique et leurs agents pour la satisfaction des usagers du service public. Cela, a-t-elle poursuivi, permettra de lancer la bonne gouvernance et le développement du pays. Car, à l’écouter, les sociétés publiques sont confrontées à trois défis majeurs qui imposent le management de l’innovation comme axe prioritaire dans l’agenda des décideurs publics. Il s’agit de l’adaptation des services publics à la demande et l’émergence des nouveaux besoins des usagers, la réponse à la pression financière qui pèse sur l’administration et la remobilisation des fonctionnaires ainsi que la dynamisation du sens de l’action publique. Elle a salué le travail abattu par les acteurs du public. « A travers ce prix, le cabinet de formation STRATEGIC veut dire merci au secteur public pour l’ardeur dans ses missions au bonheur du peuple », a dit Mme Héma. Puis de féliciter les départements ministériels qui ont réussi à engager des réformes. En amont à la cérémonie, a-t-elle informé, une formation au thème : « Le management de l’innovation dans les services publics : une nécessité ou un phénomène de mode ? » a été organisée au profit des acteurs publics. Le représentant du directeur de cabinet de la Présidence du Faso, Moussa Kaboré, a traduit sa reconnaissance aux lauréats. Il a invité les autres services à expérimenter le concept de l’innovation managériale.

« Les trophées sont des miroirs qui vous rappelleront le devoir de tendre vers l’excellence, viser l’intérêt des populations », a-t-il conclu.

Frank POUGBILA

(Collaborateur)