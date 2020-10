Rentrée scolaire 2020-2021 : de nouvelles salles de classe pour le collège de Ouidtoghin

A l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021, le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, a inauguré les nouveaux locaux du Collège d’enseignement général (CEG) de Ouidtoghin, dans l’arrondissement n°10 de Ouagadougou, le jeudi 1er octobre 2020.

L’école primaire de Ouidtoghin passe désormais au statut de Collège d’enseignement général (CEG). L’inauguration de nouvelles salles de classe permettant à l’établissement de changer de profil a eu lieu, le jeudi 1er octobre 2020, le jour de la rentrée scolaire, en présence du maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé. Le nouveau CEG, composé d’un bâtiment pédagogique, d’un bâtiment administratif et d’un bloc de latrines à six postes, a coûté près de 159 millions francs CFA. En cette matinée d’inauguration, c’est sous une fine pluie que les élèves de l’école Ouidtoghin ont effectué leur rentrée scolaire. Le maire de la commune de Ouagadougou leur a souhaité une bonne rentrée et a insisté sur le respect des mesures-barrières en cette période de pandémie de la COVID-19. Selon lui, l’éducation fait partie des compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales.

« Avec nos partenaires techniques et financiers, nous apportons notre appui à la ville à travers la réalisation d’infrastructures scolaires. Et nous mettons tout en œuvre, pour que les élèves et les enseignants jouent pleinement leur partition », a indiqué l’édile de la capitale. Le maire de l’arrondissement n°10, Jérémy Sawadogo, a affirmé que c’est par le truchement de la commune de Ouagadougou et du ministère en charge de l’éducation que le nouveau CEG a pu être construit. Il a ajouté qu’au niveau de son arrondissement, l’Etat a fait des efforts sur le plan éducatif. Il a permis, selon le maire Sawadogo, aux cinq secteurs de son arrondissement de bénéficier d’un collège. La directrice de l’école Ouidtoghin, Ramata Kaboré, a dit être ravie, car l’acquisition d’un CEG va contribuer à rapprocher l’enseignement post-scolaire des populations de la commune. Dans le nouveau CEG de Ouidtoghin, seules les classes de 6e et 5e sont ouvertes pour la rentrée 2020-2021.

Prisca COULIBALY

(Stagiaire)