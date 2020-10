3e journée du Faso foot : L’USFA, nouveau leader

Le Faso foot a disputé sa 3e journée le weekend dernier sur plusieurs stades à travers le pays. Vainqueur (2-1) des Léopards de Saint Camille, l’Union sportive des forces armées (USFA) est désormais leader au classement.

Le championnat national de football de D1 a un nouveau leader à l’issue de la 3e journée, disputée le weekend dernier sur plusieurs stades à travers le pays. Cette journée a été profitable à l’Union sportive des forces armées (USFA) qui s’est emparée de la première place du Faso foot. Grâce à leur victoire (2-1) face à l’AS Léopards de Saint Camille, les Militaires détrônent l’AS Douanes tenue en échec (1-1) par le promu, Vitesse FC, en ouverture de la journée, vendredi dernier, au stade municipal Issoufou-Joseph -Conombo.

Ainsi, les Gabelous sont désormais rétrogradés à la 4e. Quant à la 2e place, elle est occupée par l’Union sportive de Ouagadougou (USO) qui a défait (1-0) le Rail club du Kadiogo (RCK) à l’issue d’un match palpitant. Ces deux équipes joueuses ont offert du spectacle au public du stade Issoufou-Conombo qui n’en demandait pas mieux après plusieurs mois sans football. Les « Rouge et blanc » de Larlé confirment ainsi leur bonne entame de la saison en signant leur 3e victoire en autant de sorties. Avec sa large victoire (4-1) face à Royal FC, l’AS SONABEL ferme la marche du podium.

Le SC Majestic en déplacement à Koudougou est allé s’imposer face à l’ASEC-K sur la plus petite des marques. Tout comme l’équipe de la cité de l’épervier, Rahimo FC est venu à bout (2-0) de KOZAF au stade du 4-Août. L’Association sportive du Faso-Yennenga (ASFA-Y) a également effectué un déplacement gagnant en allant battre (2-1) l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB) au stade Wobi. Les « Vert et or » de la capitale engrangent leur première victoire de la saison. C’est également sur le score de 2 buts à 1 que Salitas FC a dominé les « filcs » de l’AS Police. En clôture de la 3e journée dimanche, l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) et le Racing club de Bobo (RCB) se sont quittés sur un score nul et vierge. Au total, 20 buts ont été inscrits avec sept victoires et deux nuls.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Tous les résultats de la journée

EFO # RCB : 0-0

Kozaf # Rahimo FC : 0-2

Léopards ST Camille # USFA : 1-2

AS Police # Salitas FC : 1-2

ASEC-K # SC Majectic : 0-1

ASFB # ASFA-Y : 1-2

AS SONABEL # ROYAL FC : 4-1

USO # RCK : 1-0

AS Douanes # Vitesse FC : 1-1

Classement des buteurs

1er MOHAMED LAMINE OUATTARA (AS SONABEL) : 04 buts

2e ASSAMI SANSAN DAH (AS DOUANES) : 03 buts