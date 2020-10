Coopération Burkina – Arabie Saoudite

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le ministre d’Etat saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Ben Abdelaziz Qattan, le mardi 6 octobre 2020, à Ouagadougou. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le royaume d’Arabie saoudite et le Burkina Faso souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de développement, de la sécurité et de l’humanitaire. En séjour à Ouagadougou, le ministre d’Etat saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Ben Abdelaziz Qattan, a échangé avec le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, le mardi 6 octobre 2020. « Nous avons discuté de plusieurs sujets d’intérêt pour les deux pays. Entre le Burkina et l’Arabie Saoudite, les relations bilatérales sont fructueuses. Nous avons abordé les initiatives prochaines en faveur du développement au Burkina Faso », a déclaré Ahmed Ben Abdelaziz Qattan, à sa sortie d’audience. L’hôte du président a indiqué que l’Arabie saoudite va renforcer son intervention dans le domaine humanitaire au « pays des Hommes intègres ». Le ministre d’Etat saoudien aux Affaires africaines s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé à son arrivée à Ouagadougou. Sur la situation libyenne, les deux personnalités ont partagé une convergence de vues pour le retour de la stabilité dans ce pays. De ce fait, ils ont souhaité que toutes les parties impliquées dans le conflit s’asseyent ensemble à la table des négociations pour trouver une solution finale en faveur de la paix. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a déclaré que la visite de Ahmed Ben Abdelaziz Qattan est le signe d’une coopération bilatérale dynamique. « Cette visite vient renforcer les relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré est en contact permanent avec le Prince héritier. Je suis également en contact téléphonique avec mon homologue saoudien des affaires étrangères. Le séjour de M. Qattan permet d’aller en profondeur sur certaines questions, notamment internationales et sur lesquelles deux pays sont en phase », a indiqué Alpha Barry. L’Arabie saoudite, a-t-il dit, est un partenaire important à travers le Fonds saoudien de développement qui intervient dans divers projets de développement comme les infrastructures.

Karim BADOLO