Fédération burkinabè de cyclisme: le nouveau bureau chez le Moogho Naaba

Le bureau nouvellement élu de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC) a rendu visite au Moogho Naaba, le mercredi 7 octobre 2020. Le président Amédée Béréwoudougou est allé présenter à Sa Majesté, la nouvelle équipe dirigeante du cyclisme burkinabè.

Le nouveau bureau de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC) peut débuter en toute sérénité ses activités. Amédée Béréwoudougou, le président élu et son équipe, a reçu les bénédictions de sa Majesté le Moogho Naaba pour mener à bien leur mission, les quatre prochaines années. Cette première sortie médiatique a eu lieu le mercredi 7 octobre 2020 au palais du Moogho Naaba. Les 21 membres du bureau exécutif étaient accompagnés par des anciens présidents, des cyclistes venus des quatre coins du pays, des présidents de ligue, des supporters des Etalons et des sponsors. Outre, les bénédictions, le Moogho Naaba leur a prodigué des conseils. En effet, Sa Majesté a demandé au nouveau président d’être humble, disponible pour tout le monde et compréhensif. Des vertus qui selon lui, permettront au président d’atteindre ses objectifs. Il a aussi demandé aux supporters et à la presse d’accompagner le nouveau bureau par des critiques constructives. Pour Amédée Béréwoudougou, il était important pour lui et son équipe de venir prendre les bénédictions de Naaba Baongho avant de débuter toute activité. « Nous sommes très contents d’avoir eu cette audience avec le Moogho Naaba. Maintenant je peux dire que les activités peuvent démarrer», a-t-il déclaré. A la question de savoir à quand la première activité de la nouvelle équipe, le président Béréwoudougou a dit se référer à l’autorisation du ministère de tutelle. « Nous allons approcher le ministère des Sports et des Loisirs pour voir si nous pouvons commencer les petites compétitions », a-t-il confié. En ce qui concerne le Tour du Faso 2020, Amédée Béréwoudougou dit n’avoir reçu aucune note annulant la compétition. Mais selon les rumeurs, le 33e Tour international du Faso ne sera pas couru cette année pour cause de la COVID-19.

Pengdwendé

Achille OUEDRAOGO