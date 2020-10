La Poste Burkina Faso :Les couleurs nationales exaltées

La Poste Burkina Faso (La Poste BF) a organisé une cérémonie de levée des couleurs, le mercredi 7 octobre 2020, à son siège, à Ouagadougou.

Les couleurs nationales au sein de La Poste Burkina Faso (La Poste BF) seront désormais honorées chaque premier mercredi du mois. Le top de départ du respect de cette tradition a été donné, le mercredi 7 octobre 2020, à 7h 30 mn au siège de la structure, à travers la montée du drapeau national exalté par le personnel. Pour le Directeur général (DG) de La Poste BF, Bamory Ouattara, il est de coutume dans sa structure de monter les couleurs. « C’est une activité qui avait été interrompue en raison des difficultés que la maison a traversées. Mais, il fallait renouer avec la sérénité pour partager les valeurs de patriotisme, d’intégrité, de civisme afin de porter haut le flambeau de La Poste-BF autour des couleurs nationales », a-t-il précisé.

Magnifier le métier du postier

Au cours de la cérémonie, les fanions de l’Union postale universelle (UPU) ont également été portés en hauteur pour magnifier le métier du postier, selon Bamory Ouattara. Le secrétaire général de La Poste BF, Christian Zombré, a indiqué que cet acte vient prouver l’appartenance à une même nation. Après la récente crise qui a secoué La Poste BF, à l’entendre, les agents se sont mis d’accord pour travailler à offrir de meilleurs services aux clients. Le chef de la division gestion, administration et ressources humaines à la Direction des ressources humaines (DRH), Mamoudou Zombré, a noté que la montée des couleurs est un moment solennel qui rappelle les valeurs patriotiques.

« Ce moment est important pour tous et revêt un sens élevé pour la nation. Il traduit aussi l’appartenance à la même entreprise », a-t-il ajouté. Il a rassuré que le personnel de La Poste BF se tient prêt pour d’autres montées des couleurs. La directrice des ressources humaines, Marie Ella Kayorgo, s’est réjouie de cette initiative qui va renforcer, à l’en croire, l’union entre les agents de La Poste BF. La Poste BF est l’opérateur public du service postal au Burkina Faso. Elle a pour mission d’offrir des produits accessibles, pratiques et sécurisés contribuant au développement de l’Etat, des citoyens et des entreprises. Elle entend assurer le service postal universel dans la vision d’être une référence en Afrique des services postaux et financiers, créateurs de valeur pour le client et la nation à l’ère du numérique.

Boukary BONKOUNGOU