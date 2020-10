Les mendiants

En déposant mon fils ce matin à l’école, j’ai rencontré une armée de petits mendiants. La boîte de tomate en bandoulière, une chemise ou un boubou blanc froissé et délavé, les cheveux crépus et crasseux, le regard livide et sans couleur, les pieds nus et l’allure sans fierté aucune, ils patrouillaient vers l’inconnue. Ils regardent mon fils et les autres élèves comme s’ils avaient perdu quelque chose ; comme s’ils cherchaient quelque chose. A leur tête, un jeune pubère au menton presque touffu faisait le berger en sniffant dans un mouchoir sans gloire. J’ai regardé la troupe en pensant au destin de chacun de ces mômes. Demain n’est peut-être pas loin, mais leur avenir est comme un mirage qui s’éloigne au fur et à mesure qu’on avance.

Pendant que j’étais pressé pour arriver à l’heure, eux, ils n’avaient aucune urgence. Pendant que dans le sac de mon fils il y avait un pain garni de délice et un bidon de jus, eux, ils avaient les boîtes vides et le ventre creux. Pendant que mon fils dort au chaud ou au frais, sur un lit douillet, auréolé de jouets, eux ils dorment à la belle étoile, sous un arbre ou au pied d’un poteau électrique. Pendant que je mets un peu d’argent chaque mois dans le compte de mon fils, eux ils ne comptent pour personne et n’ont de compte à rendre à personne. Pendant que tous ces enfants ont la chance de fouler le chemin de l’école, eux ils vadrouillent avec une sébile peu honorable.

Le plus petit d’entre eux avait à peine cinq ans. Il marchait en clopinant derrière la meute sans lâcher prise. Il portait un T-shirt en lambeaux à l’effigie de Messi et qui lui couvrait la plante des pieds. Quand il s’est approché de moi, il me lança tout de go : « je veux aller à l’école » ; il refusa la pièce de monnaie que je lui tendis et me fixa avec ses yeux inondés. Je n’ai jamais eu autant froid que ce matin. Ces enfants ne font pas partie de ceux de demain, ceux sur qui nous compterons tous. Ces bambins du destin ne feront pas partie de la jeunesse porte-flambeau de nos espoirs.

Leur plus grand défi ne pèse pas plus qu’une boîte de tomate vide. Leur seul espoir se lève chaque matin et se couche chaque soir avec le soleil. Mais leur jour peine toujours à poindre à l’horizon. La rue les adoptera et les éduquera. Le monde les évitera sans leur échapper. Ils finiront tôt ou tard par nous rattraper tous si nous ne faisons rien aujourd’hui.

La question de la mendicité est pour certains un sujet tabou et sensible. Mais jusqu’à quand va-t-on continuer à donner dos à la réalité pour cacher la vérité.

A force de voir certaines réalités, nous finissons par percevoir des banalités. Ces enfants font désormais partie des décors du quotidien : « c’est normal, dans la vie et dans tous les pays du monde, il y a des mendiants ; on n’y peut rien ! » La pauvreté et la souffrance des uns n’émeuvent plus les autres ; le manchot ou l’amputé unijambiste peut chanter ses malheurs et raconter son supplice, personne ne l’écoutera ; même les larmes de la femme allaitante au carrefour ne fait plus fondre le cœur des âmes sensibles.

La mère abandonnée peut dormir et se réveiller sur le terre-plein avec son fils innocent ; elle sera oubliée et effacée du tableau d’une société de plus en plus égoïste. Mais ce qui gêne et perturbe même, c’est quand de gaillards bras valides vous tendent la main, la boîte de tomate sous l’aisselle, les biceps saillants et une carrure d’envergure. Pour un garçon digne de ce nom, tendre la main, c’est comme vendre son honneur ; c’est comme fuir ses responsabilités pour verser dans la facilité.

Parce qu’un homme bien-portant ne quémande pas ; il travaille pour gagner sa pitance journalière ; il mange à la sueur de son front au lieu de tourner en rond au carrefour de la résignation.Ce qui dérange, c’est quand vous voyez cette jeune fille ou jeune femme arpenter les rues de la mendicité alors qu’elle aurait pu servir plus dignement dans un ménage contre un salaire, aussi modique fût-il. Ce qui heurte et blesse la sensibilité, c’est quand on voit tous ces enfants de bas âges côtoyer la route avec tous les dangers, tous les risques de perdition.

On n’éduque pas un enfant dans la rue ; on n’apprend pas à un enfant à être un homme digne demain en le catapultant à chaque portière de véhicule qui passe. Au-delà de toute considération, reconnaissons que personne n’a réussi dans la vie en tendant la main. La vie est un combat et non une scène de complaisance où couardise et paresse se caressent sans vergogne. Il n’y a de pire handicap que lorsque la pauvreté devient un métier et que le pauvre vit de sa pauvreté sans chercher à en sortir.

Clément ZONGO

