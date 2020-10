Kaya : discorde autour d’un cache-nez

Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 octobre 2020, aux environs de 23 heures, Kantigui a assisté à une scène ahurissante au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) du secteur 1 de Kaya, dans le quartier Wemtenga. En effet, les deux agents de santé (homme et femme), qui étaient de garde, ont refusé, catégoriquement, d’apporter des soins à une élève de CE1, âgée de 11 ans, qui n’avait pas de cache-nez. Malgré les cris de la fillette qui souffrait de maux de ventre, le personnel soignant est resté droit dans ses bottes : « pas de cache-nez, pas de soins ».

Un comportement qui a été critiqué par la plupart des patients et leurs accompagnants. « Ils m’ont dit que c’est seulement les enfants de moins de deux ans qui sont autorisés à renter sans cache-nez. J’ai présenté mes excuses. Je leur ai dit que c’est l’état de santé de l’enfant qui a fait que j’ai oublié les cache-nez à la maison. Ils m’ont répliqué que ce n’est pas leur problème. Je suis d’abord allé à la pharmacie du CMA, mais il n’y avait pas de cache-nez en vente. J’ai fait le tour de la ville sans trouver une seule boutique ouverte », a expliqué le père de la patiente.

Après quelques tentatives d’explications, le personnel soignant a déserté les lieux, laissant la malade seule dans la salle de consultation. « Si je ne m’étais pas retenu, c’est sûr qu’on allait m’emprisonner le lendemain. A un certain moment, j’ai compris que si je ne partais pas avec ma fille, elle allait mourir», a-t-il ajouté. Il est revenu à Kantigui que c’est finalement au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 7 de Kaya, que la fillette a été prise en charge « sans protocole » de cache-nez. Aux dernières nouvelles, l’élève de CE1 se porte bien et a repris le chemin de l’école.

Audition de Bassolma Bazié : la CGT-B promet une suite

C’est avec attention que Kantigui suit de très près le bruyant feuilleton du secrétaire général de la CGT-B, Bassolma Bazié, accusé de n’avoir pas rempli le volume horaire à lui attribué au lycée Philippe-Zinda-Kaboré où il est enseignant. M. Bazié a été entendu à cet effet le 21 septembre 2020 et à la suite de son audition, le ministre en charge de l’éducation, Pr Stanislas Ouaro, lui a notifié la décision du conseil de discipline.

Dans cette notification, Kantigui a pu lire que le conseil reconnaît Bassolma Bazié coupable, mais aurait décidé de ne pas le sanctionner. Dans un communiqué publié hier 13 octobre et dont Kantigui a obtenu copie, la CGT-B précise qu’elle « s’emploie à analyser le dossier, en vue de lui donner la suite qui convient ». En tous les cas, Kantigui appelle les deux parties à l’apaisement.

Affaire d’usurpation d’identité de la CCI-BF: le feuilleton continue

Kantigui a ouï dire que l’affaire d’usurpation d’identité qui opposait la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) au sieur Ferdinand Ouédraogo n’est pas encore terminée, en dépit d’une décision de justice qui avait donné raison à l’institution. En effet, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou avait condamné, le 14 mai 2020, M.Ouédraogo à cesser « immédiatement » l’usage de la dénomination « Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso en abrégé (CCI-BF) » ou l’anglicisme « Burkina Faso Industry and commerce chamber (BF-CCI) » dans tout document ou support de communication.

Ce, sous astreinte d’un million F CFA par jour de retard à compter du 15 mai 2020 à 00 heure. M. Ouédraogo avait été également invité à supprimer tout message sur Facebook où cette dénomination apparaît, sous astreinte d’un million F CFA par jour de retard à compter de la même date, à cesser également tout acte, écrit, discours public, visant à usurper les attributions de la partie demanderesse. Selon une information de Kantigui, Ferdinand Ouédraogo poursuivrait la désinformation sur les réseaux sociaux et dans certains médias par personnes interposées. Face à ce qu’elle considère comme des « agissements contraires à la loi », la CCI-BF a annoncé son intention d’user de son droit de recours pour une exécution effective de la décision de justice.

Redevance TNT : l’avertissement de la SBT

Que se passe-t-il entre la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) et les télévisions sur le bouquet TNT ? Difficile de répondre à la question, mais Kantigui est tombé sur un avis de la structure. « La Société burkinabè de télédiffusion (SBT) informe les téléspectateurs des chaines TNT qu’elle procèdera à la coupure des programmes des chaines de télévision qui ne sont pas à jour du paiement de la redevance de diffusion, le samedi 10 octobre 2020. Par conséquent, la diffusion des programmes concernés sera interrompue dans le bouquet de la TNT », avait pu lire Kantigui.

Même si jusqu’à ce jour, les signaux ne sont pas encore coupés,

Kantigui invite la SBT et les télévisions concernées à trouver un terrain d’entente pour éviter de priver les Burkinabè d’informations, en cette période électorale.

