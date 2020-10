Conduite du processus électoral : Les Nations unies félicitent la CENI

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Newton Ahmed Barry, a reçu en audience, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, le vendredi 16 octobre 2020, à Ouagadougou. Le diplomate onusien a félicité la CENI pour son dynamisme dans la préparation des élections couplées de novembre prochain.

Selon Dr Chambas, l’Organisation des Nations unies (ONU) est solidaire du Burkina Faso et du président de la CENI, en particulier pour la tenue, dans de bonnes dispositions, des futures échéances électorales. A l’entendre, les préparatifs en cours sont sur de bons rails, en atteste, à ses dires, l’audit du fichier électoral par des experts internationaux. « Nous félicitons le président de la CENI pour l’approche de dialogue entre la CENI et les parties prenantes (partis politiques et société civile) qui met l’accent sur les consultations et le consensus », a-t-il déclaré.

Des félicitations méritées

Newton Ahmed Barry a remercié M. Chambas qui, à son avis, est une personnalité au cœur des processus électoraux dans la sous-région ouest-africaine. Pour lui, ces félicitations sont méritées du moment qu’elles viennent d’un homme qui, en plus de son expérience avérée dans le domaine électoral en Afrique de l’Ouest, a été président de la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Toutefois, M. Barry a indiqué que concernant le processus électoral, il faut de la vigilance car rien n’est définitivement acquis. Il s’agit, a-t-il précisé, de maintenir allumée, la flamme du consensus à travers de larges consultations de tous les acteurs qui, à ce jour, se disent confiants. Pour lui, le rôle de sa structure est d’organiser des élections sur l’ensemble du territoire national, malgré les défis sécuritaires à relever.

« Nous nous préparons pour que les élections puissent se tenir sur l’ensemble du territoire national. Ensuite, l’on évaluera. Aujourd’hui, le challenge, c’est d’organiser les élections dans les 21 000 bureaux de vote du Burkina Faso », a-t-il soutenu. Avant sa visite chez Newton Ahmed Barry, Mohamed Ibn Chambas, accompagné de la coordonnatrice-résidente du Système des Nations unies au Burkina Faso, Metsi Makhetha, a, auparavant rencontré des leaders de partis politiques qui seraient satisfaits jusque-là du processus électoral.

