Inauguration route Bagaroua-Illela : L’expertise burkinabè magnifiée au Niger

Le président nigérien Mahamadou Issoufou a inauguré la route Bagaroua-Illela le mercredi 21 octobre 2020 à Illela dans la région de Tahoua. Longue de 107 km avec deux bretelles, les travaux ont été réalisés par l’entreprise burkinabè L’Africaine des travaux publics (ATP).

La forte mobilisation qu’il y a eue à l’occasion de l’inauguration de la route Bagaroua-Illela au Niger a laissé convaincre que cette infrastructure ouverte à la circulation était tant attendue par la population. Le mercredi 21 octobre 2020, le président nigérien Mahamadou Issoufou en compagnie de quelques autorités burkinabè au nombre desquelles le ministre des Infrastructures Éric Bougma a inauguré le tronçon dans la région de Tahoua.

Long de 107 km, le tronçon Bagaroua-Illela comprend en plus, l’aménagement de la bretelle Illéla-Dandaji (17km)’ celle de Dandani-Dangona (10 km), des voiries (rues pavées, espaces aménagés), des pistes rurales… Les travaux qui ont coûté plus de 73 milliards de FCFA ont été réalisés par l’entreprise burkinabè l’Africaine des travaux publics (ATP) dont le Président directeur général est Mahamadi Sawadogo, président de la chambre de commerce et de l’industrie du Burkina.

Paténéma Omar OUEDRAOGO